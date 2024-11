FOTO Lizzo pokazala nevjerojatnu tjelesnu transformaciju: 'Kako si tako brzo smršavila? Prelijepo'

davor bruketa piše za večernji:

Marina Abramović i London vole se javno! Novom izložbom ona nastavlja istraživati poveznice između duhovnosti i ljudske svijesti

Izložba uključuje 12 djela iz hvaljene serije Marine Abramović "Transitory Objects for Human Use" koja posjetitelje poziva na sudjelovanje u zajedničkom iskustvu iscjeljenja i kontemplacije, a među istaknutim radovima nalazi se i djelo, odnosno interaktivna instalacija, "Chair for Human Use with Chair for Spirit Use".