Unatoč upozorenjima liječnika, mnoge slavne osobe koriste lijek Ozempic kao pomoć pri gubitku kilograma

Pretilost je velik problem u cijelom svijetu, a mnogi hranu koriste ne samo kao nešto nužno za život već i kao utjehu i pomoć pri zatomljavanju psihičkih problema i stresa. Primjere takvog ponašanja mogli smo čuti direktno iz usta kandidata showa “Život na vagi” koji su ondje javno govorili o svojim problemima i tužnim životnim pričama zbog kojih su, za razliku od ljudi koji su na primjer ovisni o alkoholu ili nekim drugim supstancama, u tom teškom razdoblju posezali za delicijama iz svog hladnjaka. S gubitkom kilograma mučile su se i zvijezde showa “My 600 lbs Life” koji se prikazivao na kanalu TLC. Oni su, kako bi im doktori spasili život zahvatom želučane premosnice, morali skinuti velik broj kilograma prije toga, a teško su se borili sa svojom ovisnosti prema hrani i ponekad im je trebalo dugo vremena da se brojke na vagi pomaknu prema dolje.

Gubiti kilograme je za mnoge jako teško, a ne pomažu im ni konstantna podbadanja o izgledu i zdravlju, bez obzira na to što ih možda ljudi samo žele potaknuti na to da se pomaknu s mrtve točke iz ljubavi i brige – već kod nekih mogu izazvati potpuno suprotan učinak. No, osim problema sa srcem i krvnim žilama, pretile osobe često se suočavaju i s dijagnozom dijabetesa tipa II. Šećerna bolest, kako je zovu u narodu, za sobom povlači i pogoršavanje kvalitete života, a neke od težih posljedica mogu biti, među ostalim, gubitak vida i udova.

Kako bi pomogli sve većem broju oboljelih, znanstvenici su izumili injekcije koje pacijenti sami sebi mogu davati u trbuh, ruku ili bedro – ispod kože. Društvenim mrežama proširila se ona koja se u ljekarnama može naći pod imenom Ozempic, pa mnogi već po tome znaju o čemu je točno riječ u ovom tekstu, no postoji još mnogo tvrtki koje su se bacile na proizvodnju injekcija koje pomažu pri mršavljenju i u borbi s dijabetesom. Kada smo već spomenuli društvene mreže, upravo su ondje počele glasine da mnoge hollywoodske zvijezde ne koriste ove injekcije zato što stvarno žive u strahu od toga da će dobiti dijabetes jer se potajno prežderavaju brzom hranom i slatkim, a promoviraju zdrav život i na Instagramu objavljuju slike kuhane brokule, već zato što žele biti što mršaviji jer se trendovi ponovno okreću. Naime, velike stražnjice više nisu popularne i obline se polako prestaju smatrati poželjnima. Zbog toga zvijezde koje su prije nekoliko godina hitale na BBL operacije kako bi njihove guze bile velike i podignute, sada žure poništiti te rezultate i bodu se injekcijama da bi ponovno postigle mršaviji izgled kakvom smo na naslovnicama svih lifestyle časopisa svjedočili početkom 2000-ih godina. To se posebno može primijetiti kod obitelji Kardashian. Sve članice brzo su prihvatile trend mršavosti. Khloe, koja je godinama bila punija od svojih sestara i koja je zbog toga vječito bila žrtva napada na društvenim mrežama, prije nekoliko je godina počela drastično gubiti kilograme. No, iako je kilograme skinula, neproporcionalno velika guza uvijek je bila u prvom planu i na slikama koje je sama objavljivala, ali i na slikama koje su snimili paparazzi. Sada je više nema. Puno toga na društvenim mrežama jest rezultat uljepšavanja filterima, aplikacijama i fotošopom jer – ‘ajmo realno, tko stvarno želi izgledati ružno na slikama ako ne mora, većina ljudi ako ništa drugo, pristane bar na digitalno izbjeljivanje zubi i uklanjanje podbratka. Mnogi tvrde kako ljepota nije bitna i da je bitno ono što je iznutra, no na ulici će se prije okrenuti za nekim tko ispunjava neke njihove estetske standarde nego za nekim tko izgleda prosječno ili neugledno. To je jednostavno neka ljudska priroda i možemo se pretvarati da to nije istina, ali sve više se na društvenim mrežama govori o povlasticama koje ljudi imaju samo zato što ljepše izgledaju.

Posebno na Tik Toku koji prema algoritmu namješta sadržaj koji je korisniku najbliži i najinteresantniji – pa tako mnogima pokazuje onaj u kojem mlade žene raspravljaju o tome kako nisu mogle dobiti neki posao jer je poslodavac izabrao ljepšu ženu, dok se objektivno zgodne djevojke žale da ih ljudi ne shvaćaju dovoljno ozbiljno zbog njihova izgleda. Isto tako, postoje i primjeri komentara muškaraca na dating aplikacijama koji žestoko vrijeđaju žene koje imaju nekoliko kilograma viška, a onima mršavijima govore: “Nemoj se slučajno udebljati.” Nakon Khloe počelo se pisati i o tome kako Kim Kardashian gubi kilograme munjevitom brzinom. Reality zvijezda koja je, dok je bila u vezi s bivšim suprugom, bila ponosna na svoj izgled i veliku stražnjicu, toliko da se jednom prilikom čak i fotkala s čašom šampanjca koja je potpuno pravilno stajala na njoj dok se ona naginjala. O njezinoj stražnjici pisali su se referati i eseji te je njezino tijelo ubrzo postalo jedini standard ljepote na svijetu. Pune usne, maleni struk i golema stražnjica za koju se uvijek činilo da u običnom dućanu koji drži high street modu ne bi mogla pronaći broj traperica koje bi joj dobro pristajale.

U jednom trenutku ta stražnjica počela je gubiti volumen. Bilo je to baš u vrijeme kada su je počeli povezivati s mladim glumcem i komičarom Peteom Davidsonom. Bivši dečko Ariane Grande i Kate Beckinsale poznat je po ležernom pristupu modi, a Kim, koja je bila izašla iz braka s reperom Kanyeom Westom koji joj je svakodnevno birao styling i sama se u to vrijeme potpuno opustila pa su je fotografi nerijetko viđali u tenisicama brenda Vans i tajicama. Ipak, najveću razliku u izgledu njezina tijela obožavatelji su primijetili kada su Kim i Pete otišli na prvo javno zajedničko putovanje. Vesela poduzetnica skakutala je po plaži s novim ljubavnikom, a nešto na njoj je bilo drukčije.

Guza je stala u badić i definitivno je bila manja nego prije. Gubitak volumena može se naravno pripisati i stresu od razvoda te životu s četvero male djece, no korisnici društvenih mreža počeli su šuškati o novom trendu, trendu mršavosti. I pokazalo se točnim. Brojne zvijezde koje su do tada propovijedale “body positivity” počele su nositi nekoliko broja manje haljine. Komičarka i glumica bila je prva žrtva tračeva da se kilograma riješila uz pomoć Ozempica. “Bila je na Ozempic partyju” komentirali su ljudi koji su vidjeli njezine nove fotografije, no ona to nikada nije potvrdila iako je vidno smršavjela. Ubrzo su počeli s teorijama zavjere i zamišljali da slavni organiziraju prave bakanalije na kojima se bodu injekcijama za mršavljenje, jedu kavijar i šampanjac dok ne povrate po Hermes posuđu i nakon toga idu orgijati. Realnije je zapravo da Mindy Kaling kao i mnoge druge žene u Hollywoodu jednostavno mora izgledati “oku ugodno” kako bi nastavila dobivati uloge. Možemo teoretizirati da pati od neke bolesti u tipu sindroma policističnih jajnika pa ni, trudeći se svim silama, ne može izgubiti kilograme, a možda je i razlog samo to da je zbog kapitalizma, a pogotovo ovog late-stage koji sad proživljavamo, život postao brži pa ljudi jednostavno nemaju vremena, želje ni volje podvrgnuti se restriktivnim dijetama i provoditi slobodno vrijeme u teretani ili u prirodi kad je doma ljepše i nema nikoga i na Netflix je baš sad došla neka odlična serija. Lijenost?

Rijetko lijeni ljudi zarade milijune ako im baš ne padnu s neba. Potvrda je za tu teoriju i Elon Musk. Vlasnik Tesle, Space X-a, pa sad i Twittera također je pomoć u gubitku kilograma potražio kod doktora u obliku injekcija. Iako on nije odabrao baš Ozempic, već brend Wegovy, sam je priznao da mu je to pomoglo da izgubi kilograme koje je natukao, a odlučio ih se riješiti nakon što su u javnost izašle njegove slike s plaže na kojima baš nije izgledao najatraktivnije. Izgled je Musku stvarno bitan, jer prije je išao i na tretman presađivanja kose. Kritičari kao svoj razlog za to da treba biti ustrajan u dijetama i teretani navode da se oduzima lijek iz ruku onih kojima je to potrebno. Upravo zbog toga, kao što su prije skrivali da idu na plastične operacije i tvrdili da su njihove savršene loptaste grudi prirodne, mnogi poznati danas teško priznaju da su potražili ovakvu pomoć pri gubitku kilograma. Ipak, slobodno je u javnosti o tome progovorila supruga glazbenika Ozzyja Osbournea, Sharon, koja inače nema dlake na jeziku. Ona je kazala kako je od injekcija dobila grozne nuspojave i da je tjednima patila od mučnina.

– Prvih nekoliko mjeseci bilo mi je užasno mučno, želudac mi je bio uznemiren, ali uspjela sam skinuti 13 kilograma – rekla je.

Komičarka i voditeljica Chelsea Handler tvrdi kako nije znala što uopće rade te injekcije, već da ih joj je samo prepisao “anti-ageing” doktor. Rekla je da je koristila neko vrijeme, ali da je prestala jer je odgovorna osoba i ne želi olako koristiti nešto što nekoj drugoj osobi može pomoći. Upravo to je stav i mnogih drugih zvijezda koje su u intervjuima govorile o Ozempicu. Kako je ovo trend koji je tek započeo, točne brojke onih koji su posegnuli za injekcijama koje pomažu u gubitku kilograma nećemo doznati još barem dvije godine, samo će se na naslovnicama modnih časopisa pojavljivati sve mršavije zvijezde. Možda najbolji citat o trendovima (iako modnim) je onaj Oscara Wildea koji je rekao kako je moda forma ružnoće toliko nepodnošljiva da je se mora mijenjati svakih šest mjeseci.

Trendovi se mijenjaju brzo, jedan dan moraš imati veliku guzu, drugi dan trbuh ravan kao daska za glačanje, ali sve to kratko traje i na kraju je zapravo najvažnije da se ne uspoređujemo s drugim ljudima i pokušamo se dobro osjećati u svojoj koži. Naravno, to je polako već postalo klišej, pogotovo kada si uspijemo, kao neki prije spomenuti u tekstu utuviti u glavu da smo izgubili neku priliku zato što se za isto natjecala osoba koja izgleda bolje od nas. Zdravlje je na kraju krajeva najvažnije, a važno je i da ove kratke trenutke na zemlji provedemo barem malo sretni, pa ako će nekoga usrećiti 3, 10 ili 20 kilograma manje, ne bismo im trebali to zamjeriti, a ne bismo trebali ni kritizirati one koji to ne žele i zadovoljni su samo kad je na njihovu tanjuru pizza. No, to je malo utopistički pogled na svijet i svi znamo da ćemo na prvoj kavi komentirati kako netko izgleda.

