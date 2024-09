Pjevačica drastično smršavjela pa prozvala fana zbog optužbe za korištenje notornog lijeka: 'Ozempic ili kokain'

Američka reperica i pjevačica Lizzo (36) nedavno se na društvenim mrežama pohvalila gubitkom kilograma. To je izazvalo podijeljene reakcije njezinih obožavatelja, a bilo je i onih koji pjevačicu optužuju za korištenje kontroverznog lijeka za mršavljenje - Ozempica. Jedan fan specifično u komentarima na video u kojem se reperica smiješi kameri i pokazuje rezultate treninga napisao je: - Je li konzumirala Ozempic ili šmrkala kokain? - što je posebno razljutilo Lizzo koja mu je na taj komentar odgovorila protupitanjem zašto je uopće prati. Ona je sad istoj osobi posvetila zasebnu objavu na Instagramu.

- "oZeMpIc iLi kOkAin" - obožavatelj 😭😭😭😭 - narugala se osvajačica Grammyja u opisu objave u kojoj odjevena u crveni kućni ogrtač kameri šalje poljubac. Na sljedećem slajdu također je napisala: - Kad konačno dobijete optužbe da koristite Ozempic nakon pet mjeseci treninga s utezima i kalorijskog deficita - te je podijelila sporni komentar obožavatelja, kao i njegov profil na ovoj društvenoj mreži.

Za svoju reakciju Lizzo je dobila brojne pohvale: - "Koga briga curo, izgledaš lijepo i zdravo", "Screenshot njegovog Instagram profila... Samo tako nastavi kraljice", "Čestitke djevojko. Ljudi uvijek imaju nešto za reći", "Vi svi zaista ismijavate žene s plus size veličinom i govorite im da bi trebale smršavjeti dok ih nazivate svinjama, a onda kada izgube kilograme im kažete da nisu napravile nikakav napredak i da što god učinile neće biti dovoljno. Imajte barem malo smisla" - pisali su pratitelji u komentarima na objavu.

Inače, kako bi pomogli sve većem broju oboljelih od dijabetesa, znanstvenici su izumili injekcije koje pacijenti sami sebi mogu davati u trbuh, ruku ili bedro – ispod kože. Društvenim mrežama proširila se ona koja se u ljekarnama može naći pod imenom Ozempic. Kada smo već spomenuli društvene mreže, upravo su ondje počele glasine da mnoge hollywoodske zvijezde ne koriste ove injekcije zato što stvarno žive u strahu od toga da će dobiti dijabetes jer se potajno prežderavaju brzom hranom i slatkim, a promoviraju zdrav život i na Instagramu objavljuju slike kuhane brokule, već zato što žele biti što mršaviji jer se trendovi ponovno okreću. Najnovija zvijezda za koju se sumnja da je koristila ove injekcije jest Lizzo.

Podsjetimo, Lizzo se prošle godine suočila i s optužbama za seksualno zlostavljanje. Tužba, podnesena u Los Angelesu u utorak, podignuta je protiv pjevačice Lizzo, pravog imena Melissa Viviane Jefferson, i njezine producentske kuće Big Grrrl Big Touring, Inc. Tri plesačice tvrde da su bile izložene seksualnom, vjerskom i rasnom uznemiravanju, diskriminaciji zbog invaliditeta, napadima i pritvaranju.

O svemu se oglasila i pjevačica. Lizzo se javila na društvenim mrežama gdje je inzistirala na neistinosti tvrdnji koje su iznesene protiv nje. - Moja radna etika, moral i poštovanje su dovedeni u pitanje. Ja sam kritizirana. Obično ne odgovaram na lažne optužbe, ali ove su previše nevjerojatno i nečuvane da se o njima ne bih oglasila - poručila je, pa dodala: - Ove senzacionalističke priče dolaze od bivših zaposlenica koji su već javno priznali da im je rečeno da je njihovo ponašanje na turneji bilo neprimjereno i neprofesionalno - napisala je na Instagramu. U komentarima su joj se javili pratitelji koji su imali podijeljena mišljenja o svemu.

Plesačice Davis i Williams otpuštene su, dok je Rodriguez dala otkaz zbog "užasnog ponašanja", prema odvjetnicima West Coast Employment Lawyers koji zastupaju tužitelje. Dio tužbe opisuje putovanje u amsterdamsku četvrt crvenih svjetiljki, u veljači 2023., u kojem su izvođači navodno bili pod pritiskom da idu u noćne izlaske zbog straha od gubitka posla.

Jedan posjet klubu pod imenom Bananenbar navodno je rezultirao time da je Lizzo izvođače poticala da dodiruju gole izvođače. "Tužitelji su bili zaprepašteni koliko malo obzira je Lizzo pokazala prema tjelesnoj autonomiji svojih zaposlenika i onih oko nje, posebno u prisutnosti mnogih ljudi koje je zaposlila", stoji u tužbi. Grammyjem nagrađena američka pjevačica poznata je po svom zagovaranju tjelesne pozitivnosti i inkluzivnosti u svojoj glazbi te svojem reality showu Watch Out For The Big Grrrls.

