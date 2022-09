FOTO Kralj Charles III. i supruga Camilla prvi put na tronu, ovaj detalj nikome nije promaknuo

Kralj Charles III. (73) danas je prvi put sa svojom suprugom, kraljicom Camillom (75) sjedio na svom prijestolju. Nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete II. u četvrtak, dotadašnji princ od Walesa postao je kralj, dok je službeno proglašen novim britanskim monarhom u subotu na sastanku Vijeća za nasljeđivanje trona u palači St James. Na sjednici vijeća proglašava se novi monarh koji potpisuje zakletvu da će braniti sigurnost Škotske crkve. To vijeće ceremonijalno je tijelo koje se sastaje u Londonu nakon smrti monarha kako bi formalno proglasilo nasljednika na tronu.

Novi kralj i njegova supruga zauzeli su svoja mjesta dok im je predsjednik Doma lordova obećao svoju lojalnost i podijelio ''duboko suosjećanje'' koje Parlament osjeća zbog tuge kraljevske obitelji nakon smrti Elizabete II.

Foto: Henry Nicholls/PRESS ASSOCIATION King Charles III and the Queen Consort at Westminster Hall, London, where both Houses of Parliament are meeting to express their condolences following the death of Queen Elizabeth II. Picture date: Monday September 12, 2022. Photo: Henry Nicholls/PRESS ASSOCIATION Zanimljivo je kako su njihova prijestolja gotovo identična, no ono na kojem sjedi kraljica nekoliko je centimetara kraće kako bi označilo njihove uloge.

Charles III. proglasio je čak 17 dana žalovanja, a sprovod će biti u ponedjeljak 19. rujna u crkvi Westminster Abbey u Londonu.

S obzirom na to da je izgubio oba roditelja u posljednje dvije godine, ostao je bez velike potpore, pa postoji šansa da će se truditi popraviti odnos sa svojim sinom Harryjem.

Zbog osobenjaštva i upletenosti u skandale republikanci se nadaju da će Charles biti loš monarh, a pobornici misle da će zbog dugog čekanja za to biti pripremljeniji.

Foto: Ben Stansall/PRESS ASSOCIATION Speaker of the House of Commons Sir Lindsay Hoyle with King Charles III (left) at Westminster Hall, London, where both Houses of Parliament are meeting to express their condolences following the death of Queen Elizabeth II. Picture date: Monday September 12, 2022. Photo: Ben Stansall/PRESS ASSOCIATION "Smrt moje voljene majke, Njezina Veličanstva Kraljice, trenutak je najveće tuge za mene i sve članove moje obitelji. Duboko žalimo zbog njezine smrti. Znam da će se njezin gubitak duboko osjetiti u cijeloj zemlji, u kraljevinama i Commonwealthu, kao što će je osjetiti i brojni ljudi diljem svijeta", stoji u Charlesovoj izjavi. Charlesovi štovatelji vjeruju da mu će njegova mudrost, promišljenost zalaganje za zaštitu okoliša priskrbiti javnu podršku kakvu zaslužuje.

Ali sve to zasjenjuje njegova pokojna prva supruga princeza Diana, žučljiv završetak njihova braka i trajno neprijateljstvo dijela javnosti prema drugoj supruzi Camilli, vojvotkinji od Cornwalla.

Ipak, bez obzira na to, kraljica je već ranije najavila kako će Camilla biti okrunjena kao "queen consort" ili kraljica supruga. Kako kažu upućeni, Camilla će tom prigodom nositi krunu s 2800 dijamanata, a to se navodno zna već nekoliko godina.

