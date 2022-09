Kraljevsko primirje! Harry i William svoje nesuglasice ostavit će po strani, a obitelji će se pridružiti i jedan kontroverzni član

Prinčevi William i Harry mogli bi hodati rame uz rame iza lijesa kraljice Elizabete, informacija je koja se može izvući iz raznih izvješća. Naime, radi se o potencijalnom kraljevskom primirju, a prije nekoliko dana princ od Walesa ruku pomirenja svom bratu pružio je i kada ga je pozvao u zajedničku šetnju tijekom koje su se susreli s ožalošćenima ispred dvorca Windsor. Nakon ovog događaja, kako donose izvješća, postoji sugestija da braća svoje nesuglasice ostave po strani tijekom vremena nacionalne žalosti u Engleskoj.

Inače, na sprovodu princa Phillipa između braće je hodao njihov rođak Peter Phillip, a nakon toga prinčevi su samo jednom viđeni zajedno.

Dodajmo da bi na kraljičinu sprovodu ključnu ulogu trebao imati i njezin sin princ Andrew koji se zbog kontroverzi povukao iz javnog života. Vojvoda od Yorka pridružit će se svojoj obitelji u tuzi, a to pokazuju i izvješća koja kažu da ne dolazi u obzir da on bude isključen sa sprovoda. No, ni kralj Charles ni princ William ne žele mu dati ulogu tijekom njihove vladavine, što su ranije izjavili.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta preminula je u četvrtak, a njezin sprovod zakazan je za ponedjeljak 19. rujna. Kraljica je preminula u 97. godini, a na tronu je nasljeđuje njezin najstariji sin Charles.

