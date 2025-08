FOTO Kći našeg pjevača privukla pozornost sandalama čija je cijena vrtoglava, a iste ima i supruga našeg nogometaša

Najstarija kći našeg pjevača Joška Čaglja Jole privlači puno pozornosti u posljednje vrijeme. Naime, Iva Čagalj nedavno je privukla pozornost na zagrebačkoj špici te su je tad mnogi zapratili i na društvenim mrežama gdje se redovito javlja, a ovoga puta otkrila je da se nalazi u Rimu. 18-godišnjakinja objavila je fotografije iz talijanske prijestolnice, poziravši ispred Fontane dei Trevi, a pažnju su ukrale njezine sandale. U pitanju su Hermès Chypre sandale, koje su posljednjih godina sve popularnije među trendsetericama, a na službenoj stranici njihove je cijena 1050 američkih dolara, odnosno oko 900 eura. Isti model ima i Adriana Ćaleta-Car, supruga nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara.

Foto: Screenshot

Ivine fotografije iz Rima oduševile su njezine pratitelje koji su joj mogli samo uputiti riječi pohvale. "Rimski praznik 1/1", "Lijepa", "Prelijepa si", "Preslatka", "Predivnaaaaa" stoji u komentarima ispod objave koju je Iva opisala s "Rewind".

Podsjetimo, Ivu na Instagramu prati više o 20 tisuća ljudi. Iako je široj javnosti poznata kao kći popularnog pjevača Joška Čaglja Jole, Iva uspješno gradi vlastiti identitet i karijeru. Javnost je Ivu upoznala još kao djevojčicu na naslovnicama časopisa uz svog oca, no danas je prepoznatljiva po vlastitim postignućima.

"Za sve ovo ti je zaslužna moja mama. Ona je moja stilistica i jedina osoba koju pitam za mišljenje," otkriva Iva, koja često nosi odjeću iz majčinog ormara. Njezine modne kombinacije redovito privlače pažnju na zagrebačkoj špici. Osim što je uzorna učenica, Iva tečno govori engleski, njemački i talijanski jezik. Najesen planira upisati Global Business Management na RIT Croatia, što pokazuje njezinu ambicioznost i jasnu viziju budućnosti.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik

Iva je u vezi s Davidom iz Zagreba, s kojim se upoznala prošlog ljeta u Bolu na Braču. "Prošli smo već obiteljske ručkove i najbitniju stvar - temu Dinamo-Hajduk. Čak je preživio i odlazak na Poljud na derbi," kroz smijeh je rekla Iva.

"Mogu iskreno reći, momak je stvarno odličan, predivan. Imao sam priliku dobro ga upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, školuju se, putuju... no, zadovoljan sam njezinim odabirom, a nadam se da je i on. Lijepo je gledati ih izdaleka, znam da će doći taj dan, i evo, došao je", otkrio je nedavno Jole za In Magazin.

Iako rjeđe objavljuje zajedničke trenutke s ocem, njihova povezanost je posebna. Dijele glazbeni ukus, emotivnu prirodu i sposobnost da budu glavni zabavljači u društvu. Nedavno su zajedno snimili viralni video plešući na hit "Azul" J Balvina, koji je oduševio pratitelje.

Iva je postala influencerica, objavljuje sadržaj koji uključuje modne kombinacije, putovanja i lifestyle trenutke. Njezin autentičan pristup i prirodnost pred kamerom osvojili su brojne pratitelje, a posebno je popularna među mladom publikom.

Jole i Ana Čagalj slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a u lipnju prošle godine proslavili su 18. godišnjicu braka. U braku su dobili četvero djece: kćeri Ivu, Emu, Tiju i sina Ivana Luku s kojima uživaju u obiteljskom životu.

Iako je kći jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača, Iva Čagalj uspješno gradi vlastiti put i identitet, dokazujući da je mnogo više od "poznate kćeri".