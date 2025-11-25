Naši Portali
RASKOŠNO SLAVLJE

FOTO Jennifer Lopez pjevala na vjenčanju indijskog milijardera, evo koliko je plaćena

VL
Autor
Vecernji.hr
25.11.2025.
u 19:10

Američka glazbena diva Jennifer Lopez prvi je put posjetila Indiju kako bi nastupila na vjenčanju milijardera u Udaipuru

Slavna pjevačica Jennifer Lopez proteklog je vikenda bila glavna zvijezda na jednom od najraskošnijih vjenčanja godine u indijskom Udaipuru, gdje je za nastup na svadbi Netre Mantene i Vamsija Gadirajua navodno inkasirala približno 1,9 milijuna eura, odnosno 2 milijuna dolara, kako prenosi Page Six. Bio je to njezin prvi posjet Indiji, a 56-godišnja diva pobrinula se da ga svi zapamte priredivši pravi koncertni spektakl s vrhunskom produkcijom.

Tijekom energičnog nastupa Lopez je izvela presjek svoje bogate karijere, uključujući hitove poput "Waiting for Tonight" i "Get Right", a publiku je oduševila i čestim promjenama scenske odjeće, izmjenjujući izazovne kombinacije koje su uključivale crni kombinezon s prorezima te zlatne i srebrne trikoe. Iako su neki na društvenim mrežama njezine kostime opisali kao previše oskudne, J.Lo je ranije tijekom dana iskazala poštovanje prema domaćinima pojavivši se na ceremoniji u elegantnom ružičastom sariju, čime je savršeno spojila svoj prepoznatljivi scenski glamur s lokalnom tradicijom.

Foto: Profimedia

Mladenka Netra nasljednica je Rame Rajua Mantene, čelnog čovjeka farmaceutskog diva Ingenus Pharmaceuticals, dok je njezin suprug Vamsi uspješan tehnološki poduzetnik i suosnivač platforme Superorder, stoga ne čudi što je četverodnevno slavlje okupilo svjetsku elitu, uključujući Donalda Trumpa Jr.-a i slavnog DJ-a Tiësta. Osim američke zvijezde, goste su zabavljali i bolivudski velikani poput Ranveera Singha i Shahida Kapoora, koji su za svoje nastupe dobili honorare u rasponu od 530.000 do 660.000 eura, pretvorivši ovo vjenčanje u festival nezamislivog luksuza.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
Ključne riječi
showbiz novac Indija milijarder vjenčanje Jennifer Lopez

