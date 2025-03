FOTO Jelena Perčin i Ante Gelo napokon potvrdili vezu! Ova fotka govori više od tisuću riječi

Već dulje vrijeme šuška se o vezi naše glumice Jelene Perčin i glazbenika Ante Gele, no iako su u javnost isplivale njihove zajedničke fotografije kako se ljube, par to još uvijek javno nije priznao. Ipak, posljednja objava na profilu Ante Gele sve je objasnila. Naime, Ante je svoju emotivnu partnericu, našu uspješnu glumicu objavio na svoj Instagram. Fotografirao je kako nosi njegovu gitaru i vuče kofer, a nastala je upravo na aerodromu. Ono što je dodatno potvrdilo njihovu vezu jest to što je Gelo stavio emotikon crvenog srca u opisu fotografije. - "Ne znam tko je ljepši, tvoj komad ili futrola", "Dobra ti je nosačica gitare, samo ljubav", "Sretno", samo su neki od komentara obožavatelja.

Ako se prisjetimo, na Staru godinu snimljeni su zajedno u Dubrovniku, gdje su s prozora promatrali koncert Zucchera i Tonyja Cetinskog, okruženi mnoštvom ljudi na Stradunu. Iako su više puta viđeni zajedno, ni jedno od njih dvoje vezu nije službeno potvrdilo. Priče o njihovu odnosu počele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u splitskom klubu. Glumica je početkom iste godine okončala petogodišnji brak s kolegom Momčilom Otaševićem. Ante također ima brak iza sebe.

Podsjetimo, Jelena Perčin je krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. Jelena iza sebe ima dva braka i troje djece.

– U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića.

– Kompromis je apsolutno nužan, no postoje stvari na koje možeš i ne možeš pristati. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se okončati. Koliko god to još u našem društvu djeluje kao: "Aha, ona ima dva braka iza sebe", vjerujem da bi puno žena na mom mjestu vrlo lako moglo imati po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to žele protumačiti. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promijenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela – iskreno je kazala Jelena.

– Meni je za Lotu bilo važno da svog tatu može dobiti i vidjeti kad god želi. Naravno, sve se to mijenja kod djece. Postoje faze identifikacije, kada imaju veću potrebu za mamom ili tatom. To treba prepoznati i ispoštovati. Takva je situacija i s Momom – radimo takve poslove kakve radimo, pa iako na papiru imamo dogovor da djecu viđa svaki drugi vikend, to ne može uvijek biti baš tako. Ja sam žena od dogovora, i svoju djecu može viđati kad god može i želi. To je za moju djecu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali, samo je naša stvar – dodala je.

Otkrila nam je i je li nakon dva propala braka izgubila vjeru u muškarce.

– Nisam. Mislim da je važno da čovjek preuzme odgovornost. U svojim, nažalost, neuspjelim brakovima nikada se nisam bavila time kakav je bio moj partner. Uvijek sam se pitala kakva je bila moja odgovornost. S vremenom sazrijevamo, a moje su životne okolnosti bile ekstremne – svašta mi se dogodilo. Svakakve turbulencije, od selidbi do rata, puno toga sam prošla u životu. Život me mljeo, rano sam preuzela odgovornost, brinula se za roditelje i mlađu braću. Tek sad sam shvatila da sam dovoljno sazrela i da bih mogla prepoznati tko bi bio idealan partner za mene. Moje okolnosti jednostavno su takve. Možda je netko prije došao do te spoznaje, a meni je fokus bio na nekim drugim stvarima. Nisam izgubila vjeru u ljude i ljubav, naravno. Postoje stvari koje te povrijede i razočaraju, no mislim da je umijeće življenja nositi se s tim. To učim i svoju djecu – zaključila je Jelena.

