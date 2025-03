FOTO Jedna od najzgodnijih HRT-ovki pokazala kćer nesvakidašnjeg imena! Uživale su kao prijateljice

Na jednom modnom događanju u samom središtu metropole okupila su se brojna poznata lica, no posebnu pažnju privukla je televizijska voditeljica i urednica Uršula Tolj, koja je stigla u zaista posebnom društvu. Naime, atraktivna i popularna plavuša povela je svoju osamnaestogodišnju kćer Ewu. Majka i kći rado su pozirale okupljenim fotografima. Za ovu prigodu modno su se uskladile – dok je Uršula nosila svjetlucavu bluzu, Ewa se odlučila za jednostavnu crnu majicu s naramenicama. Obje su kombinaciju upotpunile trapericama i elegantnim štiklama.

Podsjetimo, Uršula Tolj kćer je dobila u braku s grafičkim dizajnerom Sveborom Laburom, s kojim ima i sina Petra Krešimira. Par se razveo 2011. godine, no razloge raspada braka nikada nisu otkrili. Uršula je tek demantirala glasine, potvrdivši da se "nije radilo o trećoj osobi".

Uspješna voditeljica, koju mnogi smatraju jednom od najzgodnijih na domaćoj sceni, često dijeli trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama. Tako je svojedobno objavila: "Svoju sam kćer i svog sina primjerom naučila da ne lažu i ne likuju. Ne zato što će im se to obiti u glavu, nego zato što je to baš ružno", napisala je tada na Instagramu.

U kolovozu prošle godine, Uršula je u razgovoru za Večernji list otkrila detalje zajedničkog putovanja s kćeri u Madrid i Barcelonu.

"Putovanje je trajalo nepunih tjedan dana, a Barcelonu i Madrid sam oduvijek htjela posjetiti. Točnije, u Barceloni sam već bila, ali na kratko, u sklopu maturalnog putovanja, dakle prilično davno... Volim putovati, a europske destinacije su mi jako zanimljive. Prije no što krenem preko oceana želim upoznati dobro naš kontinent", ispričala je simpatična Riječanka, dodavši kako su dugo planirale to putovanje.

"Istina, putovanje smo planirale još od početka godine. Lani smo u ovo doba bile u Amsterdamu i Rotterdamu na finalu Lige nacija, a ove godine smo htjele negdje južnije da se i okupamo u nekom drugom moru", dodala je.

Putovanje nije prošlo bez izazova: "Putovanja su velik gušt, ali zna biti i dosta stresnih situacija pa razumijem i one ljude koji ne putuju tako često. No, baš u tome je stvar, što više putuješ, to si spremniji na nove okolnosti, lakše se snalaziš, znaš već što te čeka i spreman si i na nepredviđene situacije. Kao na primjer da ti se otkaže povratni let, kao nama ovaj put pa smo se umjesto u Zagreb vratile avionom u Budimpeštu. No, stigle smo na noćni autobus za Zagreb i sve je prošlo odlično. No imale smo i plan B..."

Uršula je dodala kako barem jednom godišnje putuje izvan Hrvatske – nerijetko i više puta: "Već desetak godina najmanje jednom godišnje otputujem negdje izvan Hrvatske, a često to bude i dva, tri puta. Zapravo je jedini pravi odmor kada odeš iz svog grada, iz svoje rutine svakodnevnih obaveza. Upoznavanje drugih sredina i ljudi je baš pravo punjenje baterija što se mene tiče. Ali, moram priznati da si ipak većinu ljeta ostavim za plažu, sunce, kavu i knjigu. To je baš odmaranje. Putovanja su učenje, širenje spoznaja, aktivno odmaranje. U tih šest dana svaki dan sam napravila između deset i dvadeset tisuća koraka", prisjetila se kroz smijeh.

