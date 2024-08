Uršula Tolj: 'Davno sam sebi obećala da se neću opterećivati cijenama kad sam na odmoru'

Nakon što je jako dugo s kćeri Ewom planirala to putovanje, televizijska voditeljica i urednica HRT-a, 51-godišnja Uršula Tolj provela je šest nezaboravnih dana u glavnom španjolskom gradu Madridu, a posjetile su i Barcelonu. Poput najboljih prijateljica obilazile su pubove, znamenitosti, istraživale ulice i trgove, a ovu će ljetnu avanturu pamtiti baš cijeli život.

- Putovanje je trajalo nepunih tjedan dana, a Barcelonu i Madrid sam oduvijek htjela posjetiti. Točnije, u Barceloni sam već bila, ali na kratko, u sklopu maturalnog putovanja, dakle prilično davno... Volim putovati, a europske destinacije su mi jako zanimljive. Prije no što krenem preko oceana želim upoznati dobro naš kontinent - priča nam plavokosa Riječanka te dodaje da su ovo putovanje planirale još od početka godine. - Istina, putovanje smo planirale još od početka godine. Lani smo u ovo doba bile u Amsterdamu i Rotterdamu na finalu Lige nacija, a ove godine smo htjele negdje južnije da se i okupamo u nekom drugom moru - govori te otkriva što ju je najviše oduševilo u Barceloni.

- Osim standardnih i nezaobilaznih općih mjesta poput Katedrale, Sagrada Familie i Parka Guell, najviše smo uživale na plaži, u večernjoj šetnji obalom i u vožnji katamaranom. Plaža Barceloneta je velika pješčana plaža na kojoj, možda zbog oblačnijeg jutra, taj dan baš i nije bilo ljudi, iako se vrlo brzo potpuno razvedrilo, a more je bilo ugodne temperature. Oduševilo me to da je na plaži zabranjeno pušenje. Nema ničeg ružnijeg od brojnih opušaka na plažama. Inače, volim šetati gradovima koje posjećujem, zaviriti i u neke sporedne ulice, trgove. Volim kušati lokalnu hranu, ući u manje trgovine. Toga sam se držala i u Barceloni. Na žalost stadion Camp Nou (Barcelonin) je u radovima, baš se otvarao za posjetitelje drugog dana nakon što smo otišle pa sam se zadovoljila kupnjom darova u službenom fan shopu - objašnjava Uršula, inače velika zaljubljenica u nogomet i strastvena navijačica Hajduka.

Uršula Tolja s kćeri Ewom obožava putovati Foto: Privatna arhiva

- Madrid me isto tako oduševio! Ogroman je grad, a topao, ugodan, vedar... Velegrad, a mio. Ne znam kako da to drukčije objasnim. Prelijep je, nema ružnog kutka, baš smo se dobro osjećale u Madridu. Oba su grada posebna na svoj način, i iako sam sklonija gradovima na moru i iako navijam za Barcelonu, moram reći da mi se Madrid više svidio - kaže te daje preporuku čitateljima kako najbolje birati smještaj na dalekom putovanju.

FOTO Uršula Tolj s voljenom kćeri Ewom uživala je u Barceloni i Madridu

- E sad, imam nekoliko pravila kad biram hotele. Ako putujem avionom, onda biram hotele u centru, s dobrim pogledom, a ako putujem automobilom, onda je presudno da hotel ima parking, pa može biti i malo izvan centra. Volim da nude bogate doručke i da su kreveti udobni. Također preferiram više katove. Savršeno je kad imaju bazen, iako mi to nije presudno. Moja je preporuka da prvo dobro razmislite što vam je važno i da onda s tim kriterijima odabirete hotele. I nisu svi dobri i lijepi nemoguće skupi - ističe simpatična Uršula Tolj kojoj su putovanja najveća razbibriga.

- Putovanja su velik gušt, ali zna biti i dosta stresnih situacija pa razumijem i one ljude koji ne putuju tako često. No, baš u tome je stvar, što više putuješ, to si spremniji na nove okolnosti, lakše se snalaziš, znaš već što te čeka i spreman si i na nepredviđene situacije. Kao na primjer da ti se otkaže povratni let, kao nama ovaj put pa smo se umjesto u Zagreb vratile avionom u Budimpeštu. No, stigle smo na noćni autobus za Zagreb i sve je prošlo odlično. No imale smo i plan B... Već desetak godina najmanje jednom godišnje otputujem negdje izvan Hrvatske, a često to bude i dva, tri puta. Zapravo je jedini pravi odmor kada odeš iz svog grada, iz svoje rutine svakodnevnih obaveza. Upoznavanje drugih sredina i ljudi je baš pravo punjenje baterija što se mene tiče. Ali, moram priznati da si ipak većinu ljeta ostavim za plažu, sunce, kavu i knjigu. To je baš odmaranje. Putovanja su učenje, širenje spoznaja, aktivno odmaranje. U tih šest dana svaki dan sam napravila između deset i dvadeset tisuća koraka - prisjeća se HRT-ova voditeljica te opisuje i tamošnju gastronomsku ponudu.

- Naravno da smo isprobale tacose, nachose i tortilje, iako je izgleda samo tortilja španjolska, a sve ostalo su meksička jela. Isprobale smo i paellu, naravno, te nazdravile margaritom i sangrijom - dodaje te ističe da su Španjolci jednako ljubazni kao i Hrvati, no ipak lošije poznaju engleski jezik pa se s njima malo teže sporazumjeti.

Foto: Privatna arhiva

Kada je, pak, riječ o cijenama u Španjolskoj, natuknula je i kolika je razlika kod njih i nas... - Davno sam sebi obećala da se neću opterećivati cijenama kad sam na odmoru. To ne znači da trošim nemilice i da ne gledam cijene, ali neću npr. ne popiti sangriju u baru na vrhu hotela zato što je euro i pol skuplja nego na mjestu gdje sam je pila jučer ili dva eura skuplja no u Hrvatskoj. Rekla bih da smo po cijenama slični ili je kod njih malo skuplje, ali, opet, bile smo u dva najpopularnija grada, jedan od njih je jači u turizmu, drugi je glavni grad, tako da bih vjerojatno cijene trebala uspoređivati s dubrovačkim i zagrebačkim, a ako tako uspoređujem, onda bih rekla da su slične - priznaje Uršula.

- Ono što mi se najmanje svidjelo u Barceloni u centru je da postoje manje uličice koje nisu baš toliko čiste i mirisne, ali to je zapravo vjerojatno cijena velikog grada s puno stanovnika, tako da ne bih zapravo ni to opisala kao minus. A ondje kći i ja nismo doživjele baš nijednu neugodnu situaciju. Španjolsku smo posjetile baš za vrijeme Europskog nogometnog prvenstva, a obje ga zapravo pratimo tako da smo bile baš uzbuđene što Španjolska igra osminu finala i to baš dok smo boravile u Madridu. Mislila sam da će ljudi ondje, kao što je običaj i kod nas, gledati na trgovima, no ipak ništa od toga. Ewa i ja smo otišle u irski pub koji čak nije bio ni pun ljudi te smo ondje navijale za španjolsku reprezentaciju. Predzadnju večer u Madridu otišla sam prošetati sama i odabrati neki bar za jedno piće prije spavanja. U jednom sam trenutku podigla pogled i vidjela ljude na vrhu tog nebodera kako se vesele. Odlučih pronaći put do gore. Ne znam kako mi je u potrazi za hotelom baš taj promakao, možda nije bilo slobodnih soba pa mi nije ni ponuđen, ali volim takve koji na svom krovu imaju i bar i bazen. Pa kad se već nisam okupala u tom bazenu na krovu (u Barceloni smo baš takav bazen imale u svom hotelu), barem sam uživala u pogledu i u odličnoj sangriji. Upoznala sam i DJ-icu iz Kolumbije koja je tu došla na dodatnu edukaciju, nakon što je pobijedila ne nekom natjecanju... Ona me i fotografirala gore, naravno... - prepričava nam zanimljivosti naša sugovornica.

Foto: Privatna arhiva

- Za kraj mogu reći da nikada nisam imala ambiciju živjeti izvan Hrvatske. Volim naš način života, volim našu prirodu i ljude. A i jezik mi je jako važan zato što se kroz njega mogu najbolje izraziti, pa mislim da se nikada ni neću preseliti. A kada je riječ o popisu gradova i zemalja koje želim posjetiti, on je doista dugačak. Voljela bih vidjeti i Sevillu, Malagu, Bilbao, Valenciju. Ostale zemlje koje su na popisu su Sjedinjene Američke Države svakako, Irska, Švedska, Grčka, Kenija, Australija pa i Latinska Amerika. Uf, zapravo previše - zaključuje Uršula.

