Marko Kutlić pobjednik je Zagrebačkog festivala: 'Velika mi je čast nastupiti na jednom od najstarijih festivala u Europi'

"Ljudi, eto me doma! Hvala Zagrebe što ste me dočekali ovako lijepo i što ste dali priliku jednom uličnom sviraču da zapjeva na ovoj pozornici", poručio je glazbenik Marko Kutlić nakon što je u petak s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene" odnio pobjedu na 73. Zagrebačkom festivalu, najdugovječnijem i najcjenjenijem glazbenom festivalu u Hrvata. "Svi moji kolege bili su fantastični, a meni je pripala ova nagrada. Velika je to čast i velika odgovornost, prije svega, nastupiti na jednom od najstarijih festivala u Europi i nadam se da sam ispunio očekivanja. Sretan sam, zadovoljan i zahvalan", istaknuo je Marko za Večernji list.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!'

Pjesmu "Uzmi i drugi dio mene" napisao je Miroslav Rus, kojem je Marko i posvetio svoju pobjedu, a otkrio je i da ga je pjesma osvojila na prvo slušanje iako je ove godine želio raditi samo na svom autorskom i kantautorskom materijalu. "Pogodila me svaka riječ i nisam mogao odbiti", kazao je te se zahvalio Rusu, a dodao je i da ju je jako osobno shvatio te nastupio u čast svoje bake Anice.

Povezanost s bakom objasnio je na društvenim mrežama tik pred nastup. "Skuhao sam sebi i svojoj Anici kavu na njen dan, baš onako kako nam ju je ona kuhala svaki dan. Bila je pravi storyteller. Srčana, borbena, odana i neumorna u služenju drugima. Svojim me životom i mudrošću obogatila za cijeli život, a najviše sam uživao u razgovorima s njom, upravo ovako, uz kavu. Ovaj put sam ja skuhao. Otišla je baš na Svjetski dan glasa... ona koja me najviše voljela slušati", napisao je uz fotografiju kave te bakin crtež.

Ova emotivna pjesma i Markove izvrsne vokalne mogućnosti osvojile su publiku i žiri kojeg su činili Lea Dekleva, Tomo in der Mühlen, Sandro Bastiančić, Aleksandar Ljiljak i Ivan Popeskić.

Tijekom večeri uručeno je i jedno posebno priznanje, a radi se o priznanju za poseban doprinos Zagrebačkom festivalu koje je dodijeljeno cijenjenom skladatelju i tekstopiscu Mariju Mihaljeviću. Njemu u čast njegove pjesme na pozornici su izveli Goran Karan, Duška Brčić Šušak, Luka Nižetić i njegov unuk Marko Mihaljević, a nagradu su mu uručili predsjednik Hrvatskog društva skladatelja Miro Buljan i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. "Uspjeti u životu u jednoj karijeri velika je stvar, a neobično i posebno je već kad uspiješ u nekoliko karijera", istaknuo je Dražen Klarić tijekom najave Marijevog dolaska na pozornicu te pobrojao sve njegove velike uspjehe na Zagrebačkom festivalu. Mario je zahvalio na nagradi te istaknuo: "Ovu nagradu shvaćam kao nagradu nama Mihaljevićima". Prisjetio se i svog oca koji je puno doprinio Zagrebačkom festival te istaknuo posebnost svoje obitelji. "Na ovom festivalu su nastupile četiri generacije Mihaljevića, a i Gemini kaže da smo mi svjetski fenomen - nigdje na svijetu nije nastupilo četiri generacije jedne obitelji na istom festivalu. Zahvaljujem Društvu skladatelja i mom izdavaču. I nećete me se riješiti... Još ću ja slati pjesme na Festival! - istaknuo je u svom govoru.

Uz glavnu nagradu, dodijeljena je i nagrada Zagrebačkog festivala po izboru hrvatskih radijskih urednika, a dodijelila ju je glavna urednica Hrvatskog radija, Eliana Čandrlić Glibota i dopredsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika, Robert Turkalj. Ova nagrada pripala je grupi Fluentes koja je nastupila s pjesmom "Bezuvjetno".

Uzbudljivu večer punu iznenađenja uz pobjedničku "Uzme i drugi dio mene" Marka Kutlića popratilo je još 15 skladbi koje su na festivalu izveli već etablirani glazbenici, ali i nova lica, a među njima led su probili TransAkustik sa skladbom "Nježna ko svila". Drugi je nastupio mladi glazbenik Peconni s "Cure samo žele zabavu", a potom je Hari Rončević predstavio svoju "Bajku za dvoje" koju je posvetio svojoj supruzi. Grupa Adastra nastupila je s pjesmom "Neka", a Erna i Marin Jurić-Čivro predstavili su svoj duet "Samo ovaj dan". Skladbu "U snu te volim" iznio je Filip Hozjak, a Đana Smajo pjevala je "Ostavljam". Kristijan Rahimovski otpjevao je svog "Putnika", a Milošev i Lu Jakelić duet naslova "Odluke". "Bezuvjetno" je naslov skladbe s kojom je nastupila grupa Fluentes, a Ivana Kindl imala je poseban nastup. Radi se o pjesmi "Nestajemo" na kojoj je radila s prerano preminulim Matijom Dedićem. Mateo Pilat zapjevao je "Taj", a Jelena Radan "Danas te volim". Grupa Colonia natjecala se s vrlo brzom pjesmom "Još malo", a natjecateljski dio zatvorio je Goran Karan s "Moje malo sve".

Spektakl se mogao pratiti i u prijenosu uživo na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije i Drugom programu Hrvatskog radija, a program su vodili Daniela Trbović i Ivan Šarić.

Dodajmo i da je najizvođenija pjesma s prošlog. 72. izdanja festivala bila "Moje" Matije Cveka i The Funkensteinsa.