FOTO Kao nakaze! Zaludjeli su cijelu Europu svojim vriskovima, a ove odvratne maske pamte se i danas
Finska hard rock grupa Lordi, koja je prije 20 godina odnijela pobjedu na Euroviziji s pjesmom “Hard Rock Hallelujah”, stigla je u Beč, gdje će nastupiti kao posebni gosti u sklopu proslave 70. obljetnice ovog iznimno popularnog europskog televizijsko-glazbenog spektakla.
“Zvuče kao srpska verzija Marilyna Mansona, a pomalo podsjećaju i na Iron Maiden”, poručili su članovi Lordija. Njihove riječi posebno su razveselile Luku Aranđelovića, frontmena Lavine, koji nije krio oduševljenje zbog pohvala svojih glazbenih idola.
Luka je priznao da mu je Lordi omiljeni bend još od djetinjstva. “Imao sam osam godina kada su Lordi pobijedili na Euroviziji. Bio sam njihov veliki obožavatelj, znao sam svaku pjesmu i svaki kostim. Maštao sam da ih jednog dana upoznam”, rekao je frontmen Lavine.