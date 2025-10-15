FOTO Gospodin Savršeni ponovno ljubi! Objavio fotku s misterioznom djevojkom: 'Jako smo sretni'

Treći 'Gospodin Savršeni', Toni Šćulac, ponovno je zaljubljen. Nakon fotografije koja je na društvenim mrežama pokrenula lavinu komentara, mladi znanstvenik potvrdio je sretnu vijest. - Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon Gospodina Savršenog planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - izjavio je Šćulac za Story, zamolivši za razumijevanje.

Ipak, o misterioznoj brineti postoje neke informacije. Kako stoji u opisu njenog za javnost zatvorenog Instagram profila, riječ je o Lois Lee, odvjetnici koja živi i radi na relaciji Washington - Toronto. Sve je započelo objavom na Instagramu, gdje je Toni pozirao s novom djevojkom. Obožavatelji su bili oduševljeni, a komentari poput: - "Wow, blistate!", "Ljubav je u zraku", "Najljepši par", "Lijepi ste" - preplavili su njegov profil. Bio je to znak da je Šćulac krenuo dalje nakon prekida veze sa Stankicom Stojanović, s kojom ga je spojio popularni reality show.

Podsjetimo, Tonijeva veza sa Stankicom nastavila se i nakon "Gospodina Savršenog", no romansa na daljinu između Splita i Banja Luke nije izdržala. Krajem 2023. par je potvrdio prekid, no ostali su u dobrim odnosima. - Poštovanje i briga jedno za drugog koje smo stekli za vrijeme veze, uvijek će biti dio našeg odnosa - poručila je tada Stankica, koja je, iako već dvije godine nisu zajedno, u ožujku ove godine bivšem dečku posvetila objavu.

FOTO Ovo nitko nije očekivao! Stankica iz 'Savršenog' objavila fotku s bivšim dečkom: 'On je najsavršeniji'

- Neće biti sretan ako sve ovo vidi, ali moram vam reći da je on najsavršeniji gospodin! On je veliki džentlmen, odgojen da ženu čuva i poštuje, pametan, uporan i vrijedan, da - naravno da ima mane, kojih je vrlo svjestan. Prošlo je dosta vremena otkad su se naši putevi razišli, ali ostalo je ogromno poštovanje jer samo to zaslužuje - napisala je iskreno Stankica uz fotografiju u Tonijevom zagrljaju.

S druge strane, Toni je od prekida svoj privatni život čuvao daleko od medija, u skladu s najavama o povratku znanosti. Naime, svestrani Šćulac, između ostalog, radi kao predavač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a krajem prošle godine pohvalio se promaknućem. - Zadovoljstvo mi je podijeliti s vama da započinjem obnašati novu poziciju Izvanrednog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu! - objavio je Toni putem svog profila na LinkedIn-u. Uskoro smu mu počele pristizati brojne čestitke: - "Čestitam! Skroz je zasluženo!", "Čestitam Toni!", "Svaka čast Toni!" - pisale su kolege Splićaninu. On je sada naglasio kako Lois Lee ne pripada javnom svijetu i želi da tako ostane, čime je jasno dao do znanja da detalje njihove veze neće dijeliti s javnosti.