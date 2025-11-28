FOTO Evo tko je napustio 'MasterChef'!

Nakon stres testa u tri faze, pri čemu je glavnu ulogu imala ova luksuzna namirnica, upravo je Damjan imao najviše pogrešaka, zbog čega je morao napustiti MasterChef kuhinju. Gostujući chef, čije su jelo replicirali, bio je Dino Šeparović s otoka Brača. Karijeru je gradio s jasnom strašću prema otočnoj i modernoj gastronomiji. Iako se 2021. prijavio kao kandidat za MasterChef, zbog profesionalnih obaveza tada nije mogao sudjelovati, a sada je u emisiju stigao kao mentor i inspiracija sa svojim autorskim jelom od luksuznih namirnica među kojima je zvijezda tanjura bila kamenica.

Stres test je započeo otvaranjem kamenica – tehničkim zadatkom u kojem su kandidati morali u pet minuta pravilno očistiti pet školjki. Najviše otvorenih kamenica imao je Jurica, no zbog neodvojenih kamenica nije mogao napustiti stres test. Mark je imao tri pravilno odvojene kamenice i time osigurao mjesto u galeriji. Uslijedio je zadatak pripreme triju različitih umaka za kamenice. Egon se istaknuo kombinacijama i dobio pohvale: „Ne mogu povezati sebe i kamenice, ali bih bio sretan kad bi me spasile“, rekao je skromno, a žiri je njegov rad ocijenio najboljim. Damjan nije imao te sreće, a komadić školjke u tanjuru značio je značajan korak ka ispadanju.

Treća faza donijela je kuhanje uz chefa Dinu Šeparovića, koji je predstavio sofisticirano jelo s kamenicom, šampanjcem, kavijarom, čipsom od čičoke i bračkim varenikom. Jurica se vizualno i tehnički najviše približio originalnom tanjuru, a Damjan je, s druge strane, pogriješio u gotovo svakom segmentu. „Prelili ste umak preko kamenica te je čičoka omekšala, korijen mladog luka bio je dulje u ulju pa se više osjetila gorčina. Kavijara je bilo više nego na pokaznom tanjuru i bio je nedostatak kiseline u majonezi“, objasnio je Damjanu chef Dino.

„Imao si najviše grešaka i ti nas napuštaš“, poručio je Damjanu chef Stjepan nakon završne degustacije. Damjan je s emocijama priznao: „Kuhinja je moja ljubav, ali treba mi iskustva. Ulaskom u MasterChef dokazao sam sebi da je moguće da se bavim kuhanjem. Jako mi je teško zbog mog kraja u MasterChefu, ali mogu reći da sam jako ponosan na sebe.“ Ulazak u top 10 izborili su najbolji iz prošlog izazova te Egon, Mark i Jurica koji su ovoga puta kuhali s Damjanom u stres testu. MasterChef ulazi u završnu fazu natjecanja, a kakve je zadatke za kandidate priprema žiri, ne propustite pogledati u novim epizodama.