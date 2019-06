Joško Jeličić: 'Volio bih da mi prostata dozvoljava duže snove'

Komentatorski dvojac Stipe Pletikosa i Joško Jeličić na specijaliziranim sportskim programima PlanetSporta, kanala u okviru platforme A1, prenose Ligu prvaka, najgledanije klupsko nogometno natjecanje na svijetu. Ususret finalu koje nas čeka 1. lipnja, bivši hrvatski reprezentativci otkrivaju što im je najizazovnije u poslu, koji je najbolji savjet koje su im dale supruge, ali i koje komentatorske greške će još dugo pamtiti.

Kako započinje vaš dan?

Stipe: Zbog četvero male djece, sve se vrti oko njih pa tako da od samog početka dana počinjem pomagat supruzi oko njih –pripremamo ih za dan koji ih čeka. Uvijek kažem za svoju suprugu: ‘Čuva četiri kantuna, a ne tri kantuna u našoj kući’.

Joško: Dugotrajnim mokrenjem, blizu je 50a.

Kako završava vaš dan?

Stipe: Skoro isto kao i što počinje. Sa suprugom spremam djecu za spavanje.

Joško: Nesto kraćim.

Što vam uvijek može izmamiti osmijeh na lice?

Stipe: Moja djeca, njihova zaigranost i igra koja me iz dana u dan podsjeća na to koliko je život nevin, lijep i radostan. Oni me na neki način pomlađuju kroz igru s njima i vraćaju me u djetinjstvo. Uživam u svakom trenutku kojeg provodim s njima i sa svojom suprugom.

Joško: Završetak odgovora na prva 2 pitanja.

Tko vam daje modne savjete?

Stipe: Modne savjete mi ne daje nitko. Od malih nogu volim se lijepo obući. Zbilja volim da sam lijepo obučen, a mislim da mi moja funkcija to i nalaže.

Joško: Poznati solinski talenat za modu.

Foto: Instagram/Wanda Nara

Što je najizazovnije u Vašem poslu?

Stipe: Nogomet je nepredvidiv u pogledu natjecanja, a tome svjedočimo zadnjih pet,šest tjedana. Baš kad nešto dobro izanaliziraš i prije same utakmice uspiješ predvidjeti tko će taj dan proći dalje ili pobijediti, mislim da je to najveći izazov.

Joško: Pritisak činjenice da imamo oko 4 milijuna trenera u Hrvatskoj

Što vašu suprugu najviše nervira kod vas?

Stipe: To bi trebali pitati nju. Što se tiče neke urednosti, što supruge često zamjeraju svojim boljim polovicama, mislim da sam tu jako dobar jer me nogometni život naučio vojničkoj disciplini.

Joško: Odgovori moraju biti kratki...

Koji je najbolji savjet koji Vam je dala supruga?

Stipe: Daje mi nekakvu smirenost i u odnosima sa mnom, djecom i bližnjima uvijek nalazi mirnoću. To prenosi na mene.

Joško: Supruga mi je dala najbolji zavjet, prije 28 godina.I još ga se drži.

Uz što se najviše volite opustiti?

Stipe: Uz čašu dobroga vina. Moj hobi je proizvodnja vina s prijateljem Alenom Miletićem. Kad djeca navečer legnu volim jednu ili dvije čaše vina popiti.

Joško: More, brod,brat,prijatelji,riba,vino i trešeta.

Što je prema vašem mišljenju najgora ljudska osobina? Zašto?

Stipe: Za mene je najgora ljudska osobina – lažljivost. Odgojen sam tako da je laž nešto najgore što nekome možeš napraviti dok gledaš osobu u lice. Kad shvatim da netko laže, ne ljutim se, već se distanciram od takvih ljudi.

Joško: Zrelost mi ne dozvoljava razmišljanje i bavljenje takvima,destrukcija i negativnost mi je sjela na volej već odavno.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

Kakvu glazbu volite slušati?

Stipe: Volim 80-e. Po mom mišljenju to je bila najbolja glazba. Led Zeppelin, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, posljednji albumi Johnnyja Casha su mi sjajni. Ovi današnji instant hitovi nisu po mom guštu.

Joško: Dalmacija u mom oku,srcu i uhu.

Kakve filmove volite gledati?

Stipe: Najviše volim serije. Ne postoji serija koju nisam pogledao i to me u posljednjih nekoliko godina više privlači od filmova. Volim seriju Entourage, Billions, Homelands.

Joško: Nastale po istinitim događajima,dok su me “Kumovi” odredili u djetinjstvu tako da preferiram serije takve tematike.

Što biste poručili 16-godišnjem sebi?

Stipe: Svaki novi dan budi bolji nego što si bio jučer. Ne povodi se za materijalnim niti slavi. Teško mi je to složiti, ali ne bih mijenjao ni stvari koje sam možda krivo napravio ili rekao jer su bile važne životne pouke.

Joško: Poručio bih mu da ošiša odvratnu “fudbalerku”.

Što je vaša najveća mana?

Stipe: Iako ću pitati druge za savjet, napravit ću po svom. Možda to netko gleda kao manu.

Joško: Ovaj centaršut morate uputiti onima koji me poznaju.

Imate li neostvarenih želja i snova? Koji su to?

Stipe: Vrlo sam sretan sa svojom životnom situacijom i ne bih ništa mijenjao. Bitno je smanjiti, po mom mišljenju, te želje i snove. Doživio sam jako lijepe trenutke kao nogometaš, kod nas i vani, a što se tiče obiteljskog plana – tu sam presretan.

Joško: Ne volim patetiku što se tiče zdravlja, a ljudima u mojim godinama,prostata ne dozvoljava duže snove.

Gdje se vidite za 10 godina?

Stipe: Teško je prognozirati, ali vidim se vrlo blizu nogometa. Sve što sada radim; Kineziološki fakultet, nogometna HNS akademija vodi da ostanem tamo.

Joško: Vidim se razmazavajući unuke, kao i sinove dosad.

Koja vam je najdraža uspomena iz djetinjstva?

Stipe: Imao sam prekrasno djetinjstvo. Kroz druženja s ocem i majkom imao sam fantastično djetinjstvo. Odlazak na utakmice, kupanje na Bačvicama, šetnje ...ispunilo je moje djetinjstvo na najljepši način.

Joško: Moj Solin,bezbroj djece i nesputana zaigranost,prijateljstvo i zadovoljstvo onim što imaš.



Puno ste putovali. Možete li izdvojiti najdražu destinaciju? Zbog čega je tako?

Stipe: Jako su mi se svidjeli Farski otoci, imao sam priliku tamo dva puta igrati. Prekrasan krajolik. Zelenilo, vodopadi...bilo mi je jako lijepo.

Joško: Sydney jer je prelijep i siguran te Dubai koji je najsigurniji,poseban i nudi što nitko ne može,bez obzira što je “umjetan”.

Tri legende hrvatskog sporta za Vas su...

Stipe: U biti tu mogu izdvojiti četiri; Dražen Petrović, Zvonimir Boban, Janica Kostelić i Mate Parlov. Mislim da su to najveća imena hrvatskog sporta.

Joško: Svako vrijeme ima svoje legende,moje je označio i pokazao put većini,Dražen Petrović. Svakako i Janica Kostelić



Kada biste mogli oživjeti neku poznatu ličnost (sportaša, pjevača, glumca) tko bi to bio i što biste ga/ju pitali?

Stipe: Kad bih mogao nekoga oživjeti to bi bio definitivno Dražen Petrović. Jako mi je žao što ga nisam upoznao jer nas je prerano napustio. Volio bih osjetiti tu njegovu želju za treniranjem i stalnim dokazivanjem u čemu je bio fantastičan. Pronalazio je motive iz dana u dan, ma fantastičan sportaš.

Joško: Oliver i samo Oliver,da nam zapjeva sve one uz koje smo odrastali,živjeli i uz koje cemo se razdužiti.

Tko je za Vas najveći heroj?

Stipe: To je definitivno moj otac. Osoba koja me vodila na utakmice i uvodila u život. Osoba koja je ovaj svijet napustila prije deset godina što je bio jako bolni trenutak za mene. Uvijek je bio i ostat će moj heroj.

Joško: Svaki onaj “mali” Hrvat i Hrvatica,koji ne posustaju i vrijedno prkose ovim teskim vremenima i devijacijama u našem društvu.



Koju 'komentatorsku' pogrešku možete izdvojiti kao anegdotu kojoj se danas smijete?



Stipe: Bilo ih je nekoliko i recimo jako teško je sjetiti se imena svih igrača, pogotovo kako se izgovaraju. Kako smo pratili Ligu prvaka i kad smo se morali upoznati sa svim klubovima, moram priznati da je bilo malo problematično. Vrlo brzo smo savladali sve prepreke.

Joško: Euro 2016.,Francuzi su igrali sa 2 zadnja vezna,Matuidi i “Drogba”,umjesto Pogba .Jedna od...

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Što vas najviše veseli oko finalne utakmice Lige prvaka koju ćemo pratiti 1. lipnja?

Stipe: Bit će sjajno! Mislim da ćemo svi uživati u sjajnom nogometu jer su došle dvije zbilja fantastične ekipe.

Joško: Finale LP je i finale moje prve sezone u novoj ulozi.Veseli me što vidim razliku između početka i kraja sezone,kako smo i mi kao nova emisija napredovali uz ovo ,nikad bolje i kvalitetnije natjecanje. Svakako me iznimno veseli i to što nam u goste dolazi Slaven Bilić,čovjek koji je sjajno objedinio sve 3 uloge,igrača,trenera i komentatora,što je prava rijetkost.