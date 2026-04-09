razvela se prošle godine

FOTO Meri Goldašić o izlaženju nakon razvoda: 'Muškarcima se sve prešutno dopušta'

09.04.2026.
u 20:30

Goldašić je otkrila da ju žene često pitaju o ponovnom izlaženju na spojeve i upoznavanju muškarca nakon razvoda. "Kada muškarac nakon razvoda počne dejtati, to se doživljava kao normalno, čak poželjno. Kada to napravi žena, često se propituje je li prerano, je li primjereno i kakva je majka", napisala je Meri

Meri Goldašić danas mnogi prepoznaju kao influencericu nakon što smo je prije nekoliko godina upoznali u showu "Masterchef". Mari na društvenim mrežama iskreno i otvoreno dijeli svoje misli o životu, a tako je nedavno podijelila i odgovor na pitanje koje često dobiva. Goldašić je otkrila da ju žene često pitaju o ponovnom izlaženju na spojeve i upoznavanju muškarca nakon razvoda. "Kada muškarac nakon razvoda počne dejtati, to se doživljava kao normalno, čak poželjno. Kada to napravi žena, često se propituje je li prerano, je li primjereno i kakva je majka", napisala je Meri.

"Zato je važno normalizirati da i žene nakon razvoda imaju pravo na novi početak, upoznavanja i emocije, bez opravdavanja i bez osude. Razvod ne znači kraj i ne bi trebao značiti da žena mora stati s vlastitim životom dok se muškarcima sve prešutno dopušta. A ja se toplo nadam da će sve više žena osjetiti slobodu da ostavi javni komentar, a ne šalje poruku kako bi spriječila osudu nad nečim što je POTPUNO LJUDSKI I NORMALNO", pojasnila je Meri svoje mišljenje o toj temi.

Podsjetimo, Meri je krajem prošle godine iznenadila javnost viješću o razvodu od supruga Jurice. Od tada svojim pratiteljima na društvenim mrežama otvoreno i bez zadrške govori o novom poglavlju života, a nedavno je na Instagramu odgovorila i na jedno od pitanja koje je mnoge pratitelje najviše zanimalo - kako joj je pao odlazak iz obiteljske kuće koju je tek nedavno renovirala.

- Ma je*eš materijalno i trud i pare i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti. Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka! - napisala je.
Dodala je i kako joj uopće nije palo na pamet ostati zbog stvari: 'Nisam ni na trenutak pomislila na to da ostavljam drvo i keramičke pločice i indukciju s ugradbenom napom. Briga me za to.' Prisjetila se i svog djetinjstva.

- Čak najsretnije dane iz svog djetinjstva pamtim kao one kad nismo imali novce, niti smo živjeli u luksuznom stanu - napisala je Meri. 

