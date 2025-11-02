FOTO Ella Dvornik pokazala lice prije botoksa: 'Dragi Bože, zašto opet?'

Popularna influencerica Ella Dvornik ponovno je oduševila pratitelje svojom iskrenošću i smislom za humor. Poznata po otvorenom stavu o estetskim zahvatima, sada je na Instagramu pokazala kako izgleda njezino lice prije redovitog tretmana botoksom. - Dragi Bože, zašto je opet vrijeme za botoks? - šaljivo je upitala Ella na Instagram storyju, podijelivši fotografiju koja prikazuje njezino čelo s blago naboranom kožom.

Influencerica, koja je popularnost izgradila na transparentnosti, ponudila je tako realan uvid u stanje svoje kože prije redovitog estetskog tretmana. Ova objava nastala je tijekom njezinog romantičnog putovanja Europom, na kojem se trenutačno nalazi s novim, javnosti još uvijek nepoznatim partnerom.

Foto: Instagram screenshot

Ellina spremnost da javno govori o estetskim korekcijama odavno je poznata javnosti. Nikada nije skrivala da je povećala grudi i usne, a o odlascima na injekcije botoksa govori kao o uobičajenom dijelu svoje beauty rutine. Zanimljivo je da je nedavno otkrila kako je odlučila prestati s korištenjem filera u usnama, čime pokazuje da njezin pristup estetici nije jednosmjeran. Upravo takva autentičnost jedan je od glavnih razloga njezine goleme popularnosti u svijetu u kojem dominiraju filteri.

Objava dolazi u trenutku dok Ella uživa u novoj ljubavnoj sreći. Već je mjesecima u vezi s partnerom kojeg od milja naziva "Meštar", a čiji identitet vješto skriva. Par trenutno putuje Europom, a nakon Barcelone, Nice i Pariza, uživaju u Italiji. Iako su mediji šuškali da je riječ o reperu Marinu Hučiću, on je te glasine demantirao. Ella se na napise ne osvrće, već nastavlja uživati u ljubavi, dijeleći s pratiteljima iskreno i bez uljepšavanja i one trenutke kada je opet vrijeme za botoks.