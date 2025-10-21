VIDEO Ella Dvornik objavila intimni trenutak s misterioznim muškarcem, ovaj detalj potaknuo je nagađanja

Hrvatska influencerica Ella Dvornik ponovno je u središtu pozornosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila video s putovanja u Barcelonu. U nedjeljnoj objavi podijelila je snimku na kojoj s nepoznatim muškarcem sjedi na pješčanoj plaži, okrenuta leđima kameri, čekajući izlazak sunca. Romantičan prizor pokvario je oblak, što je Ella duhovito prokomentirala. - Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imati više sreće u Francuskoj - napisala je, najavivši nastavak putovanja.

Objava je očekivano izazvala buru reakcija. Ellini obožavatelji odmah su zaključili kako je muškarac skriven ispod sive majice s kapuljačom upravo njezin misteriozni partner 'Meštar'. Mjesecima se nagađa o identitetu muškarca koji je osvojio njezino srce, a ona ga vješto skriva. Komentari su se redali velikom brzinom: - Lijepa su vam, leđa", "Vi ste jedan drugom izlazak sunca", "On je baš maskiran" - samo su neke od poruka koje pokazuju interes javnosti.

Saga o 'Meštru' traje već neko vrijeme, a Ella se trudi zadržati privatnost, dok publici daje male naznake koje raspiruju maštu. Glasine su započele ranije ove godine, potaknute fotografijama prstena na njezinoj ruci i objavama u kojima se muškarac pojavljuje bez otkrivanja lica. Svaka nova objava novi je komadić slagalice, a putovanje u Barcelonu čini se kao dokaz da je veza postala ozbiljna.

Ella Dvornik nikad iskrenije o najtežoj borbi: 'Prošla bih sva s*anja koja sam prošla još milijun puta'

Iako Ella šuti, mediji su se dali u potragu za identitetom 'Meštra'. Podsjetimo, Zagreb.info donio je informaciju kako je novi Ellin odabranik, kojeg ona u svojim objavama zove Meštar, zapravo reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić. Kako prenosi ovaj portal u glazbenim krugovima se šuška kako su Ella i reper u vezi, a izvor je za portal potvrdio ovu informaciju: Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.

Geralt iz Rivije izdao je dva solo mini-albuma: “Zagreb je Atlanta” (2015) i “Ravno iz Rivije” (2016), a na svom Facebooku ne objavljuje često. Ella je u ljeto 2023. godine potvrdila da se razvodi od supruga Charlea Pearcea s kojim ima dvije kćeri. Kada je krajem prošle godine gostovala u emisiji Večernjeg lista "Show²" pričala je o majčinstvu, odgoju i iskreno je progovorila o ljubavnom životu i budućim planovima.