FOTO Ella Dvornik drastično je promijenila frizuru, a oduševila je baš sve! 'Još se navikavam'

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik dosad je promijenila nebrojeno puta stil i boju frizure, a ovom posljednjom promjenom uspjela je iznenaditi baš sve. Naime, dok smo je tijekom godina imali prilike vidjeti s raznim bojama i dužinama kose, sada je promijenila nešto što nije već jako dugo. - Znam da ste navikli gledati me s razdjeljkom na strani već preko deset godina, ali odlučila sam ovaj put staviti ga po sredini - napisala je Dvornik uz niz fotografija nove frizure te je otkrila i da se na ovu promjenu odvažila na prijedlog frizera. - Još uvijek se navikavam i ne znam što da radim s frizurom, ali korak po korak dolazimo do toga. Kako vam se čini sredina? - upitala je simpatična Ella, a dobila je i brojne komplimente.

"Puno bolje, super ti stoji!", "Bolje ovako", "Tebi baš sve super stoji", složili su se njezini pratitelji. Podsjetimo, nedavno je Ella Dvornik dala intervju za Večernji list te je progovorila o uskoro i službeno bivšem suprugu Britancu Charlesu Pearceu. - Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - priznala je Ella Dvornik u razgovoru za Večernji list.

Osim toga, otkrila nam je da joj je majka Danijela Dvornik najveća podrška i oslonac. - Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh... - dodala je popularna influencerica, koja se bavi i glazbom.

Naime, Ella je kći pokojnog legendarnog glazbenika Dine Dvornika, a u intervjuu nam je rekla kako bi se on danas sigurno ponosio njom i njezinim kćerima Balie Dee i Lumi Wren. - Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega i svakako to želim i svojim kćerima. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu i baš mi je žao što nije doživio taj trenutak. Da se sad vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica - istaknula je Ella.

Otkrila je i je li spremna za novu ljubav: - Trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo - zaključila je simpatična Ella, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

