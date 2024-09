FOTO Domaća pjevačica pokazala kako je adaptirala stan u centru Zagreba, evo kako izgleda

LUCIJA LUGOMER

Naša plus size manekenka progovorila o svom braku: Suprug i ja se svađamo na ulici i u svoja četiri zida

Ljudski mozak i tijelo su čudo. Nemoj se uspoređivati s drugim djevojkama. Ne mogu to dovoljno naglasiti. To te neće odvesti nigdje i osjećat ćeš se loše. Učini si uslugu i fokusiraj se na to kako ti izgledaš, poručila je Lucija