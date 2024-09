Kći legendarnog rokera glumi u Komedijinom mjuziklu: ‘Tata me pustio da se borim za sebe i da sama krojim svoj put'

Krajem studenog u zagrebačkom Kazalištu Komedija bit će premijerno izveden jedan od najpopularnijih mjuzikala na svijetu. Riječ je o velikom mjuziklu “Jadnici”, koji su napisali autori Claude-Michel Schonberg, Alain Boublil i Herbert Kretzmer, a u Komediji će ga režirati nagrađivani redatelj Stanislav Moša. Među brojnim poznatim imenima u Komediji će u ulozi Eponine debitirati i Sara Vojičić, mlada sarajevska glumica i pjevačica, inače kći legendarnog Mladena Vojičića Tife, pjevača grupe Bijelo dugme.

Nedavno ste objavili da ste dobili ulogu u mjuziklu “Jadnici”, u kojoj ćete glumiti Eponine. Kako ste se osjećali kad su vam javili da ste dobili ulogu?

U kontekstu mog rada u području muzičkog teatra, uloga Eponine je ostvarenje sna. Malo je reći da sam se osjećala presretno kada sam saznala da sam je dobila. Smatram da je ovo jedna od važnijih stepenica u mojoj karijeri i vjerujem da ću ovo iskustvo zauvijek pamtiti.

Kako je izgledala sama audicija, koliko ste se dugo pripremali?

Audicija za “Jadnike” trajala je nekoliko mjeseci. Kazalište Komedija dobilo je kompletnu licencu kao i ekskluzivnu non replica dozvolu za izvođenje ovog kultnog mjuzikla, i to od samog vlasnika prava, jednog od najmoćnijih producenata na svijetu Camerona Mackintosha. Stoga nije iznenađujuće da se radilo o nekoliko intenzivnih krugova audicija kroz koje se provela selekcija velike glumačke postave. Kada su u pitanju pripreme, mislim da se za svaku audiciju pripremate cijeli život jer se nakon dugogodišnjeg usavršavanja i zalaganja (koje uzgred nikada ne prestaje) nađete u tom jednom trenutku u kojem trebate dati sve od sebe. Ono što je pored tehničkog aspekta najbitnije jest poznavati background lika koji tumačite i pronaći svoj vlastiti podtekst u odnosu na to kako biste vjerodostojno mogli ispričati njegovu/njezinu priču, prepustiti se doživljaju i prenijeti emocije. Ako to uspijete, sve ostalo ovisi isključivo o tome što netko traži za tu ulogu, tj. uklapate li se u njihovu viziju.

Jesu li već počele probe? Što mislite o ekipi koja glumi s vama i redatelju Stanislavu Moši?

Probe su počele ovog mjeseca, a ja sam svoju prvu probu imala prošlog tjedna jer još uvijek živim na dvije adrese. Upravo se spremam za ponovni odlazak u Zagreb i, iskreno, jedva čekam. Nisam još imala priliku upoznati kompletnu ekipu, ali nadam se da ću ubrzo. Zaista sam uzbuđena što ću imati priliku raditi s izuzetnim umjetnicima različitih generacija. Što se tiče redatelja Stanislava Moše, što drugo reći osim da mi je iznimna čast što ću surađivati s takvom umjetničkom veličinom i znalcem kao što je on. Moram spomenuti i Ninu Kleflin, dramaturginju Kazališta Komedija i pomoćnicu redatelja u ovom projektu, kao i dirigenta Dinka Appelta, izuzetnog čovjeka i umjetnika koji nas muzički priprema za ovaj veliki pothvat. Nemate svaki dan priliku učiti od ovakvih ljudi. Kao što sam već spomenula, u kontekstu muzičkog teatra ovo je za mene ostvarenje sna.

Jeste li već dosad gledali mjuzikl ili film “Jadnici”? Što mislite o njemu?

Pogledala sam film nekoliko puta, pročitala knjigu i gledala YouTube-snimke s Broadwaya i West Enda. Svaka od ovih formi i izvedbi prodrmala me i inspirirala na drukčiji način. Da postoji vremenski stroj, otišla bih natrag u 90-e kada je čuvena Lea Salonga igrala Eponine. Njezine izvedbe uvijek me iznova fasciniraju. Ako ne griješim, roman “Jadnici” smatra se najpoznatijim romanom 19. stojeća, a to već samo za sebe dovoljno govori. Nesporno je da se radi o inspirativnom, bezvremenskom remek-djelu koje i u formi mjuzikla s razlogom diše i živi na najvećim kazališnim pozornicama već više od 40 godina.

Vjerujem da se vaša ljubav prema glazbi, među ostalim, razvijala i uz vašeg oca, legendarnog Tifu. Kako je izgledalo vaše djetinjstvo, kada ste postali svjesni da vam je otac jedan od najboljih rokera u cijeloj regiji?

Imala sam prelijepo i dinamično djetinjstvo. Odrasla sam na rock-koncertima, ali istovremeno sam išla na balet, svirala violinu, pisala pjesme i bila odlična učenica. Činjenica je da se do današnjeg dana nisam mnogo promijenila (smijeh). Navikla sam se na određeni stil života i nisam se nikada osjećala drukčije u odnosu na svoje vršnjake. Nečiji tata išao je u ordinaciju na posao, moj je išao na koncert. Roditelji su me u djetinjstvu i adolescenciji sačuvali od bilo kakve vrste medijskog pritiska, na čemu sam im itekako zahvalna. Postala sam svjesna nekih stvari tek kada sam i sama ozbiljno zakoračila u muzičke vode. Kada sam napunila godine u kojima je tata već snimio album s Bijelim dugmetom, počela sam mnogo češće slušati njegove pjesme i općenito pjesme koje je otpjevao. Priznajem da sam postala više vezana za njih i da ih sada čujem drukčije. Ipak, iznad svega, tata je zauvijek samo moj tata – najbolji prijatelj pa tek onda najdraži pjevač i roker.

Kako otac gleda na vašu karijeru? Koje vam je savjete dao?

Tata me pustio da se borim za sebe i da sama krojim svoj put, ali uvijek je tu kao najveća podrška i oslonac. Po prirodi sam tvrdoglava pa je možda nekada izgledalo kao da nisam dopuštala da se umiješa u moje odluke, ali zapravo mi je svaki njegov savjet važan. Senzibilitetom smo gotovo identični tako da ponekad i ne moramo govoriti naglas da bismo se razumjeli. Najdraži savjet svakako je onaj da slušam svoje srce jer me ono nikada neće iznevjeriti. Karijeru gradim isključivo trudom i radom i znam da on to itekako poštuje, a nema ljepšeg osjećaja od onoga kada zavrijediš poštovanje svojih roditelja.

Pjevačica ste u symphonic metal bendu Dolia. Vjerujem da u BiH nema puno bendova tog stila, kako ste zadovoljni dosadašnjim angažmanom u bendu?

Iako je iza nas nekoliko godina aktivnog rada, Dolia se nalazi na čvrstom početku, a plodovi tog rada trebaju postati vidljivi iduće godine. Objavili smo singl prvijenac “The Gift”, koji je dosta dobro prihvaćen u BiH, a sudeći po Spotify analitici, i u inozemstvu. Dobili smo nekoliko ponuda izvana te se stoga nadam da će se s drugim singlom, koji ubrzo treba biti objavljen, otvoriti još neka vrata i pripremiti teren za konceptualni album od 9 pjesama koji ćemo izdati iduće godine. Možda se samim time i promijeni situacija vezana za metal-scenu u BiH, ali inozemstvo je svakako primarni cilj. Lokomotiva se kreće, doduše malo sporije nego očekivano, ali vjerujem da će uskoro dobiti jedno lijepo ubrzanje i dovesti nas tamo kamo treba.

Koje biste još projekte izdvojili u dosadašnjoj karijeri?

Izdvojila bih koncert “Tri Tenora” u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu, na kojem sam otpjevala “Con te partiro/Time to say goodbye” s tri talijanska tenora i simfonijskim orkestrom, kao i “Phantom of the Opera”. Bila je to posebno emotivna noć koju nikada neću zaboraviti. Također, rado se sjetim turneje “Indexi i prijatelji” povodom 60. godina od osnivanja benda. Nekoliko različitih generacija pjevača i muzičara u jednom autobusu putuje od Ljubljane do Zagreba, Sarajeva, Beograda i na koncu do Skoplja i to sve pjevajući najljepše pjesme Indexa u kultnim koncertnim dvoranama. Gotovo da zvuči kao film. Bilo je tu, naravno, i mnogo glazbeno-scenskih projekata, a najsvježiji bi bio mjuzikl “Pinocchio” u Pozorištu mladih Sarajevo, koji je i dalje na redovnom repertoaru. Trenutačno sam aktivna u više područja i to mi jako odgovara.

Čime se bavite u slobodno vrijeme, imate li kakve hobije?

U slobodno vrijeme pjevam i pišem, dakle radim isto ono što je već dio moje svakodnevice. Nemam osjećaj da imam slobodno vrijeme jer moj mozak uvijek pravi neke kombinacije i vrti kojekakve filmove. Jedino što me zapravo može opustiti jesu priroda i obitelj. Trudim se da što više vremena provodim s ljudima koje volim jer tako punim baterije. Tu i tamo pogledam neki film ili seriju, ali i to je postalo rijetko u zadnje vrijeme. Posljednjih mjesec dana aktivno sam trenirala i to je također nešto što pozitivno utječe na moje mentalno zdravlje. Trudim se da u tome ustrajem unatoč obvezama.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri? Imate li neke neostvarene želje?

Aktivno radim na tome da se neostvarene želje ostvare, a smijem otkriti da su najvećim dijelom vezane za autorski rad s grupom Dolia. Bit će tu mnogo iznenađenja i iskreno ne mogu dočekati da prezentiramo sve ono na čemu smo radili. Razmišljam i o jednom solo singlu, ali sve u svoje vrijeme. Ono što zasigurno znam jest da se ne planiram zaustavljati i da za sada sve ide po planu. Vidjet ćemo kamo će me put dalje odvesti.

