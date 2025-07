FOTO Danijelu Dvornik napale pratiteljice, ona odgovorila: 'Prihvatite da žene nisu porculanske lutke'

Danijela Dvornik na društvenim mrežama često dijeli što radi svakodnevno te kako provodi vrijeme, a na njezinom profilu tako možemo vidjeti pun lifestyle sadržaja poput toga kako vježba, što jede i kako živi. No, osim toga Danijela često podijeli i kako se sprema i gdje ide, a govori i o starenju. Ovoga puta, Dvornik je pokazala kako radi masažu lica, a na snimci se skroz približila kameri. Upravo ovaj potez izazvao je lavinu komentara u kojima su je mnogi napali. Pratiteljice su tako primijetili da Danijela nije sredila obrve. To je i sama Danijela zaključila, no druge to nije spriječilo da je napadnu. "Koje ružne obrve", pisali su joj, a Dvornik je spremno odgovorila: "Ja ne znam kako ću ovaj vas komentar preživjeti? Imate li neki savjet?".

Foto: Screenshot

Osim toga, brojni pratitelji upitali su je i za borice koje ima oko očiju i usana i to na vrlo neugodna način. "O čemu se radi poviše gornje usne? Sve je naborano i skuplja se dok govoriš" pitali su, a Danijela je kazala da je to normalno.

"Mislim da vi i još neke žene morate otići na neku psihoterapiju gdje će vas naučiti da ipak prihvatite da žene nisu porculanske lutke i da faceliftingom ne nestaju bore. Facelifting je podizanje i zatezanje lica! Podizanje lica, ponavljam. Ako želite biti porculanska lutka, onda imate dijagnozu koju svakako ne treba zanemariti", odgovorila je Danijela.

Danijela Dvornik izjavom o unukama i odgoju podijelila mišljenja: 'Ispadam babaroga jer postavljam granice'

Inače, Dvornik je poznata po iskrenim objavama na društvenim mrežama, a nedavno je ponovno zaintrigirala javnost. "Došla su djeca... mala i velika i najveća. Život mi se promijenio, odmah", napisala je Danijela Dvornik uz fotografiju koja je raznježila njezine pratitelje. U posjet su joj stigle kći Ella s unukama Balie Dee i Lumi Wren, a poseban trenutak podijelila je s pratiteljima. "Baka, baš si lijepa! I lijepo si se obukla i našminkala", rekla joj je unuka Lumi, na što je Danijela uzvratila poljupcem koji je ostavio crveni trag ruža, baš kao što je malena i poželjela.

Ipak, idilično druženje s unukama potaknulo je Danijelu na promišljanje o jednoj mnogo ozbiljnijoj temi. Na svom je Instagramu pokrenula raspravu, upitavši druge bake kako se nose s današnjim, kako ga ona naziva, "popustljivim" odgojem. Otvoreno je priznala da se ne slaže s modernim pristupima koji, prema njezinom mišljenju, djeci ne pružaju dovoljno strukture i jasnih pravila.

"Nisam pobornik ovog novog, sadašnjeg popustljivog odgoja prema djeci. Nisam ni previše stroga, ali mislim nekako da treba djeci postaviti nekakve granice", izjavila je bez zadrške. Priznala je i da zbog svog stava često ispada "babaroga" u očima drugih. "Moram se ponašati s djecom kao s čirom na guzici da se oni ne bi možda uvrijedili", slikovito je opisala pritisak s kojim se suočava, ističući frustraciju zbog trendova koji, kako smatra, potkopavaju roditeljski autoritet.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Svoj stav je dodatno pojasnila, naglasivši kako čvrsto vjeruje da djeca trebaju osjetiti autoritet i naučiti što smiju, a što ne. Prema njezinom viđenju, uloga bake je pružiti balans i usaditi unukama prave vrijednosti kako bi izrasle u snažne, pametne i dobre žene koje će pozitivno utjecati na društvo.

Danijela je nedavnom objavom na Instagramu oduševila pratitelje. U njoj je podijelila djelić svoje svakodnevice na otoku Braču, otkrivši kako se nosi s brojnim obvezama, ali i zašto nikada ne zaboravlja na sebe. Fotografijama slasne tjestenine i tiramisua dokazala je da i usred kaosa pronalazi vremena za uživanje sa stilom.

"Dobro, umorila sam se.. trči amo-vamo, zovi onog čovika, dogovaraj, provjeravaj.. stavi sušit opranu robu, skupi suhu robu, složi robu... triba neke stvari ispeglat na ovu vrućinu... pasmater, a di je ručak?", započela je Danijela svoju objavu, opisujući dan s kojim se mnogi mogu poistovjetiti. No, umjesto da posegne za brzim i jednostavnim rješenjem, 58-godišnja Danijela odlučila je sebi priuštiti pravi gurmanski doživljaj.