FOTO Bloom je poželio snijeg, mama Maja Šuput odmah mu je ispunila želju, evo i kako

Maja Šuput u novoj objavi na Instagramu otkrila je da se njezin sin Bloom jako zaželio snijega, pa ga je povela u “Malu ulicu” kako bi doživio pravu zimsku bajku. U čarobnom ambijentu dočekali su ih medvjedići i blagdanski ugođaj koji je oduševio malog Blooma. Maja je za potpuni dojam organizirala i umjetni snijeg, pa su se, kako kaže, beskrajno dobro zabavili. Bloom je s oduševljenjem istraživao božićnu scenografiju, a Maja je priznala da joj je svaki njegov osmijeh uljepšao dan.

- Bloom se jako zaželio snijega a ja sam ga odvela u najljepšu Malu ulicu gdje je doživio pravu bajku prepunu medvjedića i zimskog ugođaja. Ok, organizirala sam i malo snijega za potpuni doživljaj pa smo se beskrajno dobro proveli. I još smo udomili medvjedića Srećka naravno pa su nam srca puna - napisala je uz fotgrafije na kojima je pokazala pratiteljima na Instagramu kakvu je to zimsku čaroliju priredila svom sinu. Prošli tjedan popularna pjevačia uživala je u odmoru u Dubaiju gdje je bila u društvu Šime Eleza, koji je javnosti poznat kao Gospodin Savršeni iz istoimenog showa. Na svojim Instagram profilima objavili su hrpu zajedničkih fotografija s luksuznih večera, iz noćnog života te su podijelili i trenutke odmora uz bazen. Elez je u nedavnom intervjuu za Net.hr otvoreno progovorio o svom odnosu s članicom žirija Supertalenta.

Naime, u posljednje vrijeme često se spominje njihovo prijateljstvo, Šime tvrdi da imaju vrlo dobar odnos. – Moj odnos s Majom jako je zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super. O njihovoj romasni počelo se šuškati nakon što se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", a nedugo prije toga Maja je javnosti otkrila kako se rastala od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma.