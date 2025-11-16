Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ODUŠEVLJEN JE

FOTO Bloom je poželio snijeg, mama Maja Šuput odmah mu je ispunila želju, evo i kako

Varaždin: Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Špancirfestom
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 18:00

Prošli tjedan popularna pjevačia uživala je u odmoru u Dubaiju gdje je bila u društvu Šime Eleza, koji je javnosti poznat kao Gospodin Savršeni iz istoimenog showa

Maja Šuput u novoj objavi na Instagramu otkrila je da se njezin sin Bloom jako zaželio snijega, pa ga je povela u “Malu ulicu” kako bi doživio pravu zimsku bajku. U čarobnom ambijentu dočekali su ih medvjedići i blagdanski ugođaj koji je oduševio malog Blooma. Maja je za potpuni dojam organizirala i umjetni snijeg, pa su se, kako kaže, beskrajno dobro zabavili. Bloom je s oduševljenjem istraživao božićnu scenografiju, a Maja je priznala da joj je svaki njegov osmijeh uljepšao dan.

- Bloom se jako zaželio snijega  a ja sam ga odvela u najljepšu Malu ulicu gdje je doživio pravu bajku prepunu medvjedića i zimskog ugođaja. Ok, organizirala sam i malo snijega za potpuni doživljaj pa smo se beskrajno dobro proveli. I još smo udomili medvjedića Srećka naravno pa su nam srca puna - napisala je uz fotgrafije na kojima je pokazala pratiteljima na Instagramu kakvu je to zimsku čaroliju priredila svom sinu. Prošli tjedan popularna pjevačia uživala je u odmoru u Dubaiju gdje je bila u društvu Šime Eleza, koji je javnosti poznat kao Gospodin Savršeni iz istoimenog showa. Na svojim Instagram profilima objavili su hrpu zajedničkih fotografija s luksuznih večera, iz noćnog života te su podijelili i trenutke odmora uz bazen. Elez je u nedavnom intervjuu za Net.hr otvoreno progovorio o svom odnosu s članicom žirija Supertalenta.

Naime, u posljednje vrijeme često se spominje njihovo prijateljstvo, Šime tvrdi da imaju vrlo dobar odnos. – Moj odnos s Majom jako je zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super. O njihovoj romasni počelo se šuškati nakon što se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", a nedugo prije toga Maja je javnosti otkrila kako se rastala od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma.

FOTO Mokra i gola tijela! Za Maju Šuput i njenog Šimu nema zime, evo kako brutalno uživaju
Varaždin: Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Špancirfestom
1/40
Ključne riječi
showbiz Instagram Božić Bloom Maja Šuput

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Aurel
Aurel
18:23 16.11.2025.

Baš me zanima reakcija malog bluma kad bude imao 15,16 godina... pa mu frendovi krenu slati linkove na mamine golišave fotke...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Dražen Žerić - Žera uoči konecrta Crvene jabuke za Valentinovo
Video sadržaj
DRAŽEN ŽERIĆ ŽERA

Najveća noćna mora mi je rat u Sarajevu. To su slike i osjećaji koji te prate cijeli život

Iza njega su godine uspješnih albuma i turneja. Zanimljivo je da je kao mladić, kaže nam, razmišljao o tome da bude kuhar. Čak je i zamislio da bi, ako se ikada odluči prestati baviti pjevanjem, možda otvorio restoran s jednim stolom, gdje bi on osobno kuhao i posluživao goste. Ipak, s osmijehom priznaje da, unatoč svim maštanjima, nikada ozbiljno nije razmišljao o tome da mikrofon objesi o klin

Učitaj još

Kupnja