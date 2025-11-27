FOTO Bila je zaštitno lice HRT-a, a nakon odlaska s televizije uživa u toplim krajevima: Životne lekcije prihvaćene

Dok se većina nas u studenom bori s maglom i kišom, jedna od naših najomiljenijih bivših televizijskih lica, Mirna Zidarić, odlučila je da je pravo vrijeme za bijeg u toplije krajeve i to – Maldive. Nekadašnja urednica i sportska novinarka, koja je desetljećima bila zaštitno lice HRT-a na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija i video zapisa kojima je pratiteljima dočarala kako uživa u odmoru.

"Čak i ako se palma naginje na krivu stranu, i dalje izgleda veličanstveno... životne lekcije prihvaćene. Ako ti život ne pruži hlad, napravi vlastiti... ili barem pronađi fotogeničan kut", napisala je Mirna uz fotografiju na kojoj pozira ispod stabla palme. Odjevena u elegantnu, dugu crnu haljinu s bež bočnim umetcima koji vizualno dodatno izdužuju njezinu već vitku figuru, Mirna izgleda poput filmske dive.

Mirnina objava nije stala samo na jednoj atraktivnoj fotografiji. Kroz galeriju slika i videa, povela nas je u malu virtualnu šetnju svojim odmaralištem, otkrivajući da njezin odmor nije samo ležanje na suncu, već i uživanje u prirodi i održivom načinu života. Nakon što je u veljači, poslije punih 30 godina vjernosti i rada, napustila Hrvatsku radioteleviziju uz otpremninu, Mirna nije dopustila da je kraj jedne ere obeshrabri. Umjesto toga, prigrlila je filozofiju da se "kad se jedna vrata zatvore, druga otvore" i pokrenula je svoj obrt o čemu je pisala i na društvenim mrežama.

"Nakon dvojice sinova koji su stasali u brižne, pametne, odgovorne, pristojne i samoodržive ljude, od danas se i službeno u život vinulo moje treće čedo. Mali obrt velikih ideja (s imenom za sladokusce…) Nazovi M. Obrt za medijske usluge (djelatnosti najšireg spektra). Za sada se zagrijavamo, istežemo, lagano poskakujemo, a potom se nadamo kolutu, pa premetu naprijed. Možda se uskoro vinemo na preču i zavrtimo priču jer tapkanje na mjestu u parteru više nije bilo opcija. Ideja je da rastemo zajedno. O putu do realizacije, kroz zahtjeve administracije uskoro…" napisala je Zidarić tada. Sada uživa na Maldivima u društvu supruga Zorana Zidarića. Njihova ljubavna priča jedna je od najdugovječnijih i najstabilnijih na domaćoj javnoj sceni. Upoznali su se davne 1992. godine na Olimpijskim igrama u Barceloni, vjenčali se 1994. i od tada su nerazdvojni. Zajedno imaju dva sina, Bornu i Marina, a čini se da sada, kada su djeca odrasla, a karijere ušle u mirnije faze, par proživljava drugu mladost.