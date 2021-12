Finale Supertalenta: Pobjednica je Anatacha koja je snažnom i dirljivom izvedbom očarala publiku

U velikoj završnici 12 najboljih borilo se za prestižnu titulu osmog Supertalenta, a nagradu od 200 tisuća kuna i titulu pobjednice osvojila je Anatacha. - Želim se zahvaliti žiriju i Martini koja mi je dala zlatni gumb i koja je vidjela moj pjevački talent. Presretna sam i ne mogu ni opisati koliko - rekla je Anatacha nakon što je proglašena pobjednicom osme sezone Supertalenta.

Žiri je nakon nastupa svih finalista odabrao tri superfinalistice Sienu Uremović, Tetianu Kundyk i Anatachu Filimone, a publika je svojim glasovima odlučila o pobjednici showa Nove TV.

Led u finalu osme sezone su probili članovi Taekwondo kluba Marjan koji su se dosad istaknuli kao osvajači svjetskih, europskih i čak pet olimpijskih medalja te kao vrhunski sportaši koji ne poznaju granice. U finalu sezone priredili su veliki spektakl koreografijom koja je toliko temeljito uvježbana da su pojedine elemente izvodili s povezom na očima te tako izazvali čuđenje žirija.

„Nevjerojatno kako ste u tjedan dana uspjeli još ovoliko napraviti! Točno imate stepenice – i audicijska emisija i polufinalne i finale – stvarno su ogromne razlike. Nevjerojatni ste, svaka vam čast“, poručio je Janko, dok je Martina uz sve vještine koje imaju istaknula njihovu upornost i duh neposustajanja.

Supertalentirana Drnišanka Anatacha Filimone, koja je toliko raznježila Martinu da joj je na audiciji dodijelila zlatni gumb, dokazala je da ustrajnost i talent pomiču sve prepreke, a za finalni nastup odabrala je pjesmu 'My Kind of Love' pjevačice Emeli Sandé. Nakon snažne i dirljive izvedbe, Anatachu su preplavile emocije i zaplakala je pred kraj nastupa, a ravnodušni nisu bili ni članovi žirija koji su njezin nastup okrunili pozitivnim i ohrabrujućim komentarima. „Zašto si večeras ovdje? Zbog emocije. Je li emocija nešto što nas pokreće u životu ili je emocija nešto zbog čega posustajemo? Može biti jedno i drugo, pitanje je naše osobne odluke. Ti si u svom životu odlučila da je emocija ta koja tebe pokreće i koja je tvoj motor. Emocija je ono što te dovelo večeras ovdje i hvala ti na svakoj emociji, na svakom tonu, svakoj sugestiji i toj silnoj snazi koju imaš u sebi jer si nama ovaj dan učinila bogatijim i ljepšim“, s ponosom je svom zlatnom gumbu poručila Martina. -Zbog ljudi kao što si ti je zašto ova emisija stvarno vrijedi - oduševljeno je rekao Janko Popović Volarić. Žiri je pitao Anatachu zašto je počela plakati pred sam kraj nastupa, a ona je odgovorila: Nisam mislila ni na što. Htjela sam se skoncentrirati na sebe i drago mi je što sam stigla do finala.

Showman Emilio Alcantara, koji je u više navrata dokazao da je apsolutno doktorirao balansiranje, za finale je u liku biznismena izveo nastup od kojeg zastaje dah. U ritmovima pjesme 'It's a Man's Man's Man's World' i uz asistenciju supruge, Emilio je članovima žirija ubrzao puls balansirajući na loptama, valjcima i daskama, a nastup je u velikom stilu priveo kraju preskakanjem preko užeta u plamenu. „Sve to skupa nama izgleda nadrealno. I onda još zapali vatru i onda skoči preko užeta, a tu je i žena, pa žiri i televizija. I čovjek ostane na nogama, izvede trik, ne zapali se i ne padne. Pa to je to ljudi!“, zaključila je Maja.

Mladi čuvar tradicije i obožavatelj bećaraca Fabijan Kovačević, koji Slavoniju nosi u srcu i kojemu je Supertalent pomogao da na velikoj pozornici ljubav prema rodnom kraju pokaže cijeloj Hrvatskoj, za finale je izabrao pjesmu 'Sve poštivam, svoje uživam', a nakon njegova nastupa nitko u žiriju i publici nije mogao skinuti osmijeh s lica, pogotovo nakon što je na kraju izvadio vrećicu čvaraka kao poklon voditeljima i žiriju. „Kao što pjesma kaže – tuđe poštivam, svoje uživam – tako da i mi trebamo uživati jer vjerujem da ovo nema priliku ni jedan svjetski Supertalent vidjeti nego samo Hrvatska i u tome treba uživati jer smo po tome posebni“, zaključio je Davor kojega su oduševile Fabijanova energija i karizma.

Komunikologinja i medicinska sestra te velika obožavateljica i majstorica orijentalnog plesa Azra Grljević za finalni nastup sašila je novi spektakularni kostim i priredila još jedan nezaboravan nastup koji je posvetila preminulom ocu. Ovoga puta Azra je zasjala u bijelo-zlatnoj kombinaciji, a za nastup je odabrala svoju najdražu pjesmu koju je oplemenila plesnom koreografijom na zavidnoj umjetničkoj razini. Izvedbu su s oduševljenjem pratili članovi žirija, a njezinu emociju prepoznala je Martina zaključivši: „Baš mi je drago da si se odlučila baš na ovakav oblik točke i da nisi nužno išla onim što bi se zvalo sigurniji put. Meni su izrazi lica bili takvi da te nisam mogla prestati gledati, a željela sam gledati i ples. No ti si doista i licem i pokretima pričala priču, pa je meni ovo apsolutno bio nastup dostojan finala Supertalenta“.

Pjevačica Lucija Šarčević, ponosna vlasnica glasa koji izaziva trnce, pod svjetla reflektora vratila se pjesmom Bijelog dugmeta 'Ružica si bila' te opravdala epitet male boginje glazbe koji joj je u prošlim epizodama uputila Martina. Nastupom u finalu Lucija je nježnim vokalom članove žirija ponovno uspjela uvesti u svoj svijet, a njezin je talent i izbor pjesme pohvalila Maja uskliknuvši: „Pjevati znaš, to smo se svi uvjerili, izbor pjesme je bio genijalan i to je ono što ti jesi i ti tako trebaš nastupati“.

Australka hrvatskih korijena Siena Uremović svojim sudjelovanjem u Supertalentu potvrdila je da je njezin talent nevjerojatno moćan ples koji je vježbanjem između 6 do 10 sati dnevno dovela do savršenstva. U velikom finalu Siena se pojavila u liku gladijatorice s koreografijom koja je žiri i publiku uz gromoglasan pljesak još jednom podigla na noge i navela ih na razmišljanje. Siena je nakon nastupa poručila da joj je od natjecanja s ostalim izuzetno talentiranim kandidatima važnije širenje poruke koja je svima nama važna. „Ovo je za mene nadnaravno iskustvo. Uživam strahovito, generalno u plesu, ali to kako Siena živi ples i kako pleše, to je doista nešto jako posebno. Mislim da je doista odaslala poruku, ne samo u kontekstu događanja koji su bili u videu izrečeni, nego i kroz najžešću aktualnost koja nas je globalno zatekla, a to je da se svi trudimo biti mali gladijatori u ovim nenormalnim vremenima, pa si ti morala biti dvostruka gladijatorica da bi uopće došla u Hrvatsku“, poručila je Martina, a oduševljenju se priključila i Maja zaključivši: „Zaista žena koja može sve i pritom još ima to prekrasno lice i skromnost kojom nas opet očara i svaki put si iznova misliš – je li ovo moguće. Moram priznati da je ovaj nastup meni prošao u sekundi, jedan od nastupa koji zaista želiš gledati puno duže. Nebo ti je granica, dala bih sve na svijetu za jedan dan tvog tijela samo da vidim što se sve može s njim. U svakom slučaju, ti si stvarno pravo hrvatsko čudo“.

Šarmantni 12-godišnji Splićanin Josip Šušnjara koji je svojim glasom šarmirao žiri i dvaput rasplakao Maju, u finalu je priredio spektakl izvedbom hit pjesme 'Lay Me Down' pjevača Sama Smitha koju je posvetio voljenom pokojnom djedu. „Kad je krenuo refren, ja sam se osjećao malo, mlado, sićušno i pun strahopoštovanja. Imam osjećaj kao da si puno zreliji i stariji i kao da si osoba kojoj se moram pokoriti i slušati, a to u prijevodu znači da je ovo bilo izuzetno, ako ne i stravično dobro“, poručio mu je Davor s kojim su se složili ostali članovi žirija pohvalivši Josipov vokal i izbor pjesme. - Izabrao si lijepu i tešku pjesmu, a večeras si otvorio grlo i baš si otpjevao ovo za finale, svaka ti čast - rekla mu je Maja.

Korak po korak energični članovi Plesnog kluba Korak došli su do samog finala u kojem su predstavili novu fantastičnu plesnu točku koja poručuje da je u redu posrnuti jer je svako posrnuće nova prilika za dizanje i rast. Koreografijom su ponovno oduševili žiri, a Janko im je nakon nastupa poručio: „Nešto nevjerojatno, stvarno ste kao jedan organizam kad se spojite u jednu zajedničku formaciju. Jako volim vaše nastupe, a mislim da je ovo posebno hrabar jer je ovo čista plesna tehnika i emocija, samo podij i vi. Mislim da je to savršeno za finale i da vam je nastup bio apsolutno savršen“.

Spektakularno umijeće balansiranja na žici pokazala je Ukrajinka s engleskom adresom Tetiana Kundyk kojoj je Davor Bilman dodijelio zlatni gumb za njezine fascinantne akrobatske pokrete kojima pomiče sve granice. Za finale je Tetiana u svoju koreografiju objedinila ples na svili i balansiranje na šest milimetarskoj žici na kojoj je pri kraju nastupa gorio plamen. „Jako sam sretan, a malo bih pohvalio i sebe što sam je odabrao“, rekao je Davor koji je izrazio veliki ponos svojim zlatnim gumbom. Na izboru zlatnog gumba čestitala mu je Maja koja je Tetiani poručila da je ovim nastupom pomela pozornicu te dodala: „Ono što mi je prvo palo na pamet i prvi i drugi i treći put kad sam te gledala je – bože, ova žena je neustrašiva. Na stranu sav talent koji imaš, ali ti se stvarno ničeg ne bojiš. Apsolutno si razvalila“.

Jankov zlatni gumb, pjevač Mark Bagarić, koji je audicijskim nastupom skupio preko milijun pregleda na YouTube kanalu Nove TV, u finalu je svojim očaravajućim vokalom izveo pjesmu 'Back at One' omiljenog pjevača Briana McKnighta te ponovo rastopio članove žirija i publike. „Jako sam sretan zbog tebe i tvoje priče, zbog tvog stava i zbog tog momenta koji se dogodio kad si izašao na audiciji koji je bio stvarno eksplozija iznenađenja i oduševljenja svih nas i dvorane. Moram reći da mi je ovaj nastup bolji od polufinalnog. Naravno, bez ostatka je i prošli nastup bio odličan, ali mislim da si ovdje imao veće mogućnosti da pokažeš neke stvari i baš sam sretan da si ovdje“, poručio je Janko svom zlatnom gumbu.

Posljednji nastup u finalu Supertalenta izveo je talentirani akrobatski performer Oleg Tatarynov koji je još jednom potvrdio da se u koreografijama izvrsno snalazi na zemlji i u zraku, a ovoga puta kao efektni scenski dodaci poslužili su mu prah bijele boje i voda. Nakon što je po velikoj pozornici Supertalenta raspršio čestice praha, Oleg se vinuo u zrak gdje se, izvodeći akrobacije, okupao pod mlazom vode te tako izazvao ovaciju publike, a Maja ni ovoga puta nije mogla ostati imuna na svog prezimenjaka kojemu je poručila: „Kad god nastupaš, kod tebe ne vidimo da si se umorio ni da ti je bilo naporno, sve kod tebe izgleda super jednostavno. Svaka nezgoda kod tebe izgleda kao zgoda! Nemamo ništa protiv što si nam zamazao i smočio cijelu pozornicu. Čak nikada ni brašno nije izgledalo atraktivnije, ja kad ga doma prosipam ne izgleda tako atraktivno!“.

