Evergreeni Zagrebačkog festivala u posebnom ruhu na velikom koncertu u Tvornici kulture

Pred nama je 73. izdanje Zagrebačkog festivala, a organizatori su najavili i poseban koncert 15. travnja u Tvornici kulture, na kojem će Jazz orkestar HRT-a, pod dirigentskom palicom Mirona Hausera izvesti evergreene iz bogate povijesti Zagrebačkog festivala. Na pozornici će im se pridružiti niz vrhunskih izvođača: Goran Bošković, Matija Cvek, Antonela Doko, Damir Kedžo & Zsa Zsa, Martin Kosovec, Marko Kutlić, ToMa i TransAkustik. Koncert je ujedno i dio proslave dvostruke obljetnice – 80 godina Hrvatskog društva skladatelja, utemeljitelja festivala, te 80 godina Jazz orkestra HRT-a. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.

73. Zagrebački festival održat će se 17. travnja 2026. u Mozaik Event Centru. Sve odabrane pjesme već su zaplovile domaćim eterom, a publika će ih prvi put uživo čuti upravo na festivalskoj pozornici. Kao i svake godine, događaj će u izravnom prijenosu pratiti Hrvatska radiotelevizija.

Zagrebački festival više od sedam desetljeća zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i istodobno prateći suvremene glazbene tokove. I ovogodišnje izdanje donosi spoj novih autorskih radova i nastupa etabliranih izvođača, nastavljajući tradiciju predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.

U izravnom prijenosu nastupit će, abecednim redom:

Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)

Colonia – Još malo (Boris Đurđević)

Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)

Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)

Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)

Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)

Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)

Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)

Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)

Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)

Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)

Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)

Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)

Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)

Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)

TransAkustik – Nježna ko svila (Igor Ivanović)