Filip Riđički: 'Muškarci prešutno uživaju u beneficijama koje ženama nisu dane'

Domaći bend Lika Kolorado nedavno je predstavio videspot "Kontur", u kojem se osvrću na aktualnu temu - šlastični standard ženske ljepote. Frontmen grupe Filip Riđički dobro je poznat domaćoj javnost zahvaljujući ulozi Kipa u "Crno-bijelom svijetu", a svakog jutra slušamo ga i u programu Top radija.

Nedavno ste izdali spot "Kontura" koji se osvrće na plastični standard ženske ljepote. Kako je nastala pjesma? rekli ste da je povod i odluka Vrhovnog suda SAD-a po pitanju pobačaja?

Pjesma je napisana puno prije odluke vrhovnog suda, no bilo je jezivo kako se izlazak pjesme skoro pa sudario sa odlukom. Taman radismo na spotu kad je vijest izašla. I niš, idemo napraviti spot koji jasno prikazuje odnos društva prema ženi. Sredi ju, šminkaj ju, obuci ju, tjeraj ju da radi stvari, za tebe, za društvo, za proizvod, za ideju, za državu, za crkvu, za ideologiju, za tebe, za mene, radi radi radi, i ne zaboravi biti lijepa i fit dok nam ispunjuješ očekivanja. To smo znali. To svi znamo. Ono što sam pjesmom htio napomenuti, podcrtati, je da sam i såm dio tog sustava, dio društvenog poretka, taj sam i sam koji suptilno, prešućujući, podržavam taj poredak. I ja očekujem, i ja šminkam oblačim sređujem i očekujem, ako ništa - time što o tome ne govorim nego se bogatim svojom pozicijom muškarca u društvu, pozicijom od koje se puno manje očekuje. Mene se ne tjera ninašto. Kad je zadnji put izašao zakon ili skandal ili politički entitet koji je na ikoji način ugrozio slobodu muškarca isključivo? Kad je zadnji put nešto nekako ugrozilo moju slobodu nad vlastitim tijelom? I tako fino šutim i čučim i dobro mi je. O tome je više manje pjesma. Kako prešutno uživam u beneficijama koje nisu date ženi.

Kako gledate na mizoginiju u hrvatskom društvu, može li se tu što popraviti? Nedavno smo imali i mizogini ispad u Saboru, dakle to je itekako prisutno u našem javnom prostoru?

To što se dogodilo u saboru je iluzorni primjer, hvala na voleju - pazi, bio je tu instinktivni poriv da se ženi prosuđuje izgled. Neki sam dan na cesti posvjedočio sudaru pješakinje i biciklista, nešto mu je zasmetala ( nije bio na bic stazi, vozi po nogostupu i zasmeta mu pješakinja, jel ) i nešto mu je uzviknula, i prvo što je tip, neki klinac krezubi, doviknuo bilo je da je debela. Odmah izgled. Instinktivno muškarci imaju upisanu crtu, ma zapravo i žene, kako žena mora izgledati, to nije izgovoreno, to nije zapisano na kamenu, to nije u ustavu, nije u molitvi, ali je svima nama u koži vrlo jasno upisano da žena mora biti privlačna i raditi sve u svojoj mogućnosti da bude privlačna. Inače je nakaza. I sad, kada random tip u saboru baca takve subliminalne uzice, mediji to prenose, onaj krezubi klinac na biciklu i svi mu slični, slični u još friškoj nedefiniranosti, spremni upiti društvenu metodologiju i leksiku, čuju, prihvate i evo ga, aha - ospori joj ljepotu.

Imate li vi svoj tip djevojke? Tko je po vama najljepša žena u svijetu i kod nas?

Hah, baš sam nedavno u jednom intervjuu odgovorio na isto pitanje, nemušto ali namjerno iskreno i nediplomatski, da padam na mršavije žene, bam, naslov na portalu što je prenio intervju izvadio je upravo taj citat - “Riđički voli mršavice”, drito u naslov. Izvađeno toliko daleko iz konteksta da se sa istim više ni ne može spojit, odmah se vidi vraga sišlo na izgled. Zamisli, govoriš o standardu ženske ljepote i urednici vade van naslov koji te sumira u barabu - zašto? Da privuče klik. Tako da ti neću ovdje napraviti istu pogrešku, ali neću ni se vaditi na jao sve žene su lijepe na svoj način fraze jer i såm, kao što rekoh i priznah, uzdržavam svojom pažnjom i indoktrinacijom taj isti standard i društveni kod, nego bih radije odgovorio koja žena me najviše impresionira radom i postignućima - tu je baš i Urša Raukar kao i sve žene iz Možemo kojima se, koliko god se možda netko neće složiti sa njihovim političkim ciljevima, ne može osporiti pamet, hrabrost, elokventnost. U glazbenom svijetu žene koje mogu itekako biti role model mlađim generacijama su Sara Renar i Dunja Ercegović, žene svojim talentom i radom napravile sjajan umjetnički korpus rada. Naše sportašice, Sara Kolak, Matea Jelić… kajaznam možda je vrijeme da bacimo zauvijek topliste najljepših Hrvatica i uzdižemo umjesto toga njihove uspjehe.

Pjesma "Kontura" naslovni singl vašeg drugog albuma. Kako ste zadovoljni albumom i pripremate li i treći?

Drugi album je izašao prije dvije godine, drito na sam početak pandemije, tako da mi se nekako čini da nije imao pravi trenutak za sebe, kompletno je potonuo u zadnji mogući plan čim je izašao jer nikome nije bilo do muzike. Tome unatoč smo jako zadovoljni albumom i kako je ispao ali sada je vrijeme za nove pjesme. Ovo je zadnji singl sa tog, drugog albuma i na jesen krećemo sa trećim. Taj treći, za sad neimenovani, krenuo je idejno kao žešći, agresivniji album, a na kraju, za sada, ima pola-pola moment između takvih žestokih i nježnijih balada koje su se pojavile na probama od nikud i sad su tu eto ga i tko smo mi da ih ne pustimo u eterje.

Paralelno gradite glumačku, glazbenu ali i voditeljsku karijeru. Gdje se najbolje snalazite?

Teško mi je reći što mi najspretnije ide jer sam žestoki kritičar vlastitog rada i ima perioda kad mi ništa ne valja, onda dođe period kada mi je sve super. Sve volim raditi, baš jako. Imam sreću koju svima priželjkujem, da rade ono što ih usrećuje, jer zaista nema ljepšeg rada nego onoga kojeg voliš. Imam još puno toga za naučiti u svakom području.

Hrvatska publika ipak vas najbolje pozna kao Kipa iz "Crno-bijelog svijeta". Kada ste je počeli snimati jeste li se nadali da će postići toliki uspjeh? Koje uspomene nosite sa snimanja serije?

Čim sam vidio da ju radi Kulenović znao sam da će biti dobra, taj tip je imun na promašaje, sve što je napravio do sada je sjajno. Svaki spot, svaki film, svaka serija. Svejedno, nisam znao da nas čeka baš takav val ljubavi publike prema seriji, ne mogu zamisliti da ću ikada biti dijelom nečega toliko voljenog u narodu. Publika jako voli tu seriju, i mogu samo biti na koljenima od zahvalnosti da sam mogao dati doprinos. Hvala ljudima koji nas toliko uzdižu sve ove godine, nemate pojma koliko nas/me to usrećuje.

Koliko ima sličnosti između vas i Kipa?

Oboje smo mangupi.

Brojni gledatelji bi htjeli da vide još jednu sezonu CBS. Mislite li da ima ikakve šanse za to?

Ne želim zacoprat, a ni ne znam, iskreno. Ljudi na puno višim instancama od mene imaju moć nad tom odlukom.

Godinama vodite jutarnji program, prvo na Goldu, a sad na Top radiju. Jeste li se privikli na ranojutarnje dizanje? Kako inače izgleda vaš radni dan?

Ustajem u pola pet svako radno jutro. To, samo po sebi, nije neki problem, na to se navikneš. Ono gdje te to najviše grize je što navečer nemaš više energije nizašto. Ništa izlasci, ništa cuga ništa ekipa, ništa upoznavanje novih ljudi. Samo želiš spavati, a i da ne želiš, moraš jer rano ustaješ. Kada napokon dođe vikend imaš dvije noći da se pošteno naspavaš i ne želiš ih kompromitirati, jer probudiš se u 6,7 htio ne htio. Tome unatoč, obožavam taj posao, obožavam ekipu Top Radija, obožavam svoju kolegicu Tamaru Loos, i sve naše slušatelje koji se bude sa nama.

Kako ćete provesti ljeto, gdje idete na odmor?

Samo planine. More će me možda vidjeti kada svi turisti odu doma.

Gdje ćemo vas ove jeseni moći gledati u kazalištu i imali šanse da vas vidimo i na filmu?

Možda ćemo opet zaigrati predstavu “Tejp”, koja se također bavi na neki način mizoginijom, sa najboljom glumačkom ekipom - tu je Sara Stanić, kolegica iz CBSa, i Matija Čigir, najkvalitetniji glumac generacije, ako smijem eto tako bahato dodijeliti mu titulu. Možda još neka predstava upadne, ne znam. A film, ne znam, nadam se, to je nekako nešto što još nisam imao prilike raditi a priželjkujem, pa ako se dogodi - dogodi se.

