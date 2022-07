Prije dva mjeseca glumica Ivana Roščić borila se za život: Kroz suze sam molila da me spase jer imam dvoje male djece

Ivana Roščić sinoć je u Puli, zajedno s ostalom glumačkom postavom filma "Stric" bila na projekciji ovog filma održanoj u sklopu Pula film festivala, a samo prije dva mjeseca život joj je visio o koncu. Kaže kako joj je 16. svibnja postao drugi rođendan nakon što je hitno operirana zbog izljeva krvi u mozak. Pozlilo joj je dok je bila u trgovini, a liječnica koja je došla na njezin poziv Hitnoj pomoći nije prepoznala simptome rupture aneurizme.

- Kad sam došla do kafića, stanje mi se dodatno pogoršalo. Počela sam povraćati, a cijelo tijelo mi se grčilo. Vlasnik kafića odmah je nazvao Hitnu pomoć, a u međuvremenu su stigli kolega Roko Sikavica i moj suprug Marko. Pregled je obavljen u vozilu hitne pomoći, no dežurna liječnica nije prepoznala što se događa već me je poslala kući. Suprug me do našeg stana nosio na rukama. To se sve događalo oko 12 sati, a već u 17.30 sam bila na operacijskom stolu u bolnici Rebro - ispričala je Ivana u intervju za Gloriju tijek događaja. Posebno se zahvalila radiologu Marku Radošu, liječnici Katarini Starčević, neurologinji Svjetlani Šupe i cijelom konziliju sa Zavoda za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti bolnice Rebro gdje je operirana. Kada se u kafiću počela grčiti i povraćati znala je kako nešto nije u redu, a do tog trenutka je bila sasvim prisebna. Kaže kako se sati u bolnici sjeća kroz maglu, ali jednog momenta se dobro sjeća.

- Iz tog perioda se sjećam rijetkih trenutaka, više su to neke slike, a prije nego što su me u operacijskoj sali uspavali za zahvat, kroz suze sam sve molila da me spase jer me kod kuće čeka dvoje male djece. - ispričala je Ivana.

