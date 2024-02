Filip osvojio svega 33 boda, Irena se jedva oporavila: 'Šok je bio veliki'

brak na prvu

Alen svojim komentarima rasplakao Anu, a ona uznemireno: 'Tko si ti i otkud ti pravo? Je li on Brad Pitt?'

Tina je objašnjavala Alenu da nije sve u izgledu te da je prerasla tu fazu u životu, no on je tvrdio da te izgled privuče, a ono iznutra zadržava. „On želi biti iskren. Svi mi možemo biti iskreni, ali kako ti to zapakiraš i kako ti to kažeš osobi pored tebe je druga stvar“, rekla je Tina, a Ana se rasplakala i ustala od stola.