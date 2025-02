Evo zašto Tena nije dobila maksimalan broj bodova u showu, samo jedan kandidat je imao primjedbu

Tena Mutnjaković ugostila je svoje protukandidate četvrtog dana osječkog tjedna 'Večere za 5'. Kao i Željko i Bernardin prije nje, Tena je od ekipe dobila po deset bodova, osim od Marka, koji je svima dosad dao po osam bodova - Teni zbog izostanka mesa u jelima. Domaćica je pripremu započela glavnim jelom, popularnom japanskom juhom ramen. Jelo je nazvala po japanskoj tehnici obrade keramike 'Karatzu'.

„To je sad japanski, to će biti miso pasta, đumbir i shiitake to će biti osnova, to mora biti to“, samouvjereno i točno je pretpostavio Bernardin gledajući naziv jela dok ostali kandidati nisu skrivali da ne znaju o čemu bi se uopće moglo raditi. Domaćica je i sama komentirala kako ne zna kako će u Slavoniji proći juha kao glavno jelo pa dodala: „Pošto sam jedina žena mislim da će biti pristojni i reći da im je super, ali ja se nadam da će im iskreno biti super.“

Zatim je pripremila tortice od mrkve i đumbira s maslacem do badema i kremom od sira te je svoj desert nazvala 'Studio'. Za kraj je pripremila predjelo 'Raqqa' - namaz od slanutka hummus s pestom, voćem i prepečenim kruhom. Tena je ekipu dočekala u svom studiju i za aperitiv im ponudila domaći pelinkovac i višnjevac, koji im je poslužila u čašicama koje je sama izradila i koje su ujedno bile i poklon za njene goste.

„Tena nas je jako srdačno dočekala, oduševio me i prostor i ambijent i sve“, zadovoljan je bio Bernardin, a Željko dodao: „Napokon je propričala za pravo!“ Predjelo se gostima posebno svidjelo izgledom, a Željko je priznao kako mu je hummus, koji nije prije jeo, bio fin. Jušno glavno jelo iznenadilo je goste, ali načelno im se svidjelo. Marko nije puno pojeo, a Željko je rekao kako nije uopće bilo loše. Desert se također svidio gostima i na kraju, iako nije bilo mesa, Robert je priznao da se ipak najeo. Bernardin je rekao kako smatra da je ostatak ekipe to prihvatio.

Za iznenađenje Tena je pripremila malu radionicu izrade keramike što se gostima posebno svidjelo. „Tena je kao domaćica izvrsna i jako se potrudila oko toga da se mi lijepo osjećamo“, zaključio je Bernardin. Ocjene su bile kao i na posljednje dvije večere. Željko, Bernardin i Robert nagradili su Tenin trud, zanimljiva jela koja prije nisu kušali i zabavnu radionicu desetkama, a Marko je ponovno bio nešto stroži: „Osam - meni nije prihvatljivo da nema mesa ni u jednom jelu.“ Hoće li Robert sutra također osvojiti 38 bodova i hoće li Marko odnijeti pobjedu - saznajte u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.