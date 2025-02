FOTO Luka Nižetić imao nezgodu uoči nastupa na Dori! Javio se na društvenim mrežama i otkrio što se dogodilo

Glazbenik Luka Nižetić prijavio se na ovogodišnju Doru s pjesmom "Južina" koja je brzo ušla mnogima u uhu te je privukla puno pozornosti. Luka se trenutačno nalazi u Opatiji, gdje se ove godine Dora održava, te se priprema za nastup. No, sada se javio na društvenim mrežama i otkrio da mu se dogodila nezgoda. Nižetić je ozlijedio prst, a podijelio je fotografiju svojih nogu dok leži na krevetu, s omotanim prstima na lijevoj nozi. "Sretno svim polufinalistima danas. Razbijte i ostavite nešto i za nas sutra", poručio je u objavi. Prije toga otkrio je i da se nalazi na hitnoj te čeka ispred gipsaone i istaknuo: "Zašto ne?"

Luka je o ozljedi progovorio i na sinoćnjem Plavom tepihu: - Frakturica četvrog prsta na nozi je. Doktor je odmah urgirao. Namjestili su mi prst. Jaukao sam, ali sad sam tu. Mogu hodati, jako se veselim svemu što dolazi - rekao je Luka.

Inače, Luka bi trebao nastupiti u drugom polufinalu koje je na rasporedu u petak. Luka je napokon otkrio što mu je Doris Dragović rekla nakon što je poslušala pjesmu u kojoj ju spominje: ‘'Južina je opasnija od juga i treba je proglasit za elementarnu nepogodu! Zato ovo brzo pišem prije nego udre! Luka je neviđeno dobro opisao što se tada događa s glavom i da Doris za to nije kriva’. Kao osoba koja je već bila na Eurosongu u duhovitom tonu mu je poručila: 'Ajde, Luka u Europu i lipo im objasni šta mi ovdje patimo’'.

Dora 2025., hrvatski izbor za predstavnika na Euroviziji, održava se ovaj tjedan, a sve počinje prvom polufinalnom večeri koja je zakazana za četvrtak, odnosno večeras. Prvo polufinale donijet će nastupe 12 izvođača, a osam najboljih ide dalje. S obzirom na to da nas večeras očekuje spektakl donosimo sve detalje koje morate znati.

Naime, Dora 2025. godine se održava u Opatiji, a sastoji se od dva polufinala i finala. Drugo polufinale zakazano je za petak, a finale je na rasporedu u nedjelju. Eurovizija se ove godine održava u švicarskom Baselu, a Hrvatska će do kraja tjedna izabrati svog predstavnika.

U srijedu su na službenoj ceremoniji počeli 'Glazbeni dani HRT-a - DORA 2025.', a večeras će se održati i prva polufinalna večer. Nakon toga, u petak, slijedi druga polufinalna večer, a finale će biti u nedjelju, kada ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu ove godine u švicarskom Baselu. U finalu Dore nastupit će 16 izvođača, a cijeli prijenos možete pratiti na Prvom programu HRT-a. Svake večeri show počinje u 20:15.

Što se tiče prvog polufinala, ove pjesme ćemo čuti večeras: Matt Shaft – Welcome to the Circus, Jelena Radan – Salut, NIPPLEPEOPLE – ZNAK, SWINGERS – FUL KUL, Martha May – Running To The Light, LELEK – The Soul of My Soul, Teenah – Aurora, IVXN – Monopol, Marko Tolja – Through the Dark, Magazin – AaAaA, Natalli – Dom si srcu mom i EoT – Bye Bye Bye. O prolasku u finale odlučuje isključivo publika i to televotingom.

Valja istaknuti i da su voditelji Dore ove godine obožavani voditelji - Duško Ćurlić i Barbara Kolar. U tim ulogama su bili više puta tijekom godina, ali s drugim suvoditeljima.

