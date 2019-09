Evo tko je novi Gospodin Savršeni!

Mijo Matić (27) dolazi iz Siska, a njegov je život sve samo ne uobičajen - on je osobni trener, prvak Hrvatske u bodybulidingu, vatrogasac, model, kolumnist - a sada i Gospodin Savršeni!

Iako se rodio u Ljubljani, djetinjstvo je proveo u Sisku, a ljubav prema sportu i neprestana želja za napredovanjem sa 15 godina dovela ga je do metropole, gdje je igrao za nogometne klubove Zagreb i Slaven Belupo. Nažalost, sa 18. godina morao je odustati od svojih snova, barem kad je riječ o profesionalnoj karijeri nogometaša.

„Trenirao sam karate, gimnastiku i nogomet, koji je bio moja najveća ljubav, pa kad sam zbog ozljede prestao igrati nogomet, to me jako pogodilo. Upisao sam se u školu za vatrogasca jer nisam želio ovisiti o roditeljima te sam počeo intenzivnije vježbati u teretani, što me dovelo do bodybuildinga te zlatne i apsolutne medalje u Mens physigue visokoj kategoriji - titule prvaka Hrvatske u bodybuilldingu. Nedugo potom odlučio sam se usmjeriti na fitness i postati osobni trener, čime se bavim i danas. Uz to, radim u jednoj privatnoj tvrtki kao vatrogasac“, rekao je sin jedinac koji se, zahvaljujući atraktivnom izgledu, okušao i u modelingu te je u tome i dalje vrlo uspješan. A svestran je i kreativan i kad uzme olovku u ruke! Svoja razmišljanja o životu i ljubavi donedavno je rado dijelio s javnošću u kolumnama za Večernji list.

A kako bi mu i u privatnom, baš kao i u poslovnom životu, cvjetale ruže, odlučio se više posvetiti ljubavi i traženju družice. Dosad je imao dvije ozbiljne veze, ali već je dugo sam tako da je, priznaje, u potpunosti spreman hrabro se upustiti u izazov života i ponijeti titulu novog Gospodina Savršenog.

„Moj je život stvarno prelijep, ali želio sam proživjeti novo zanimljivo iskustvo i vidjeti što će mi to donijeti u životu. Bio sam zaljubljen i ljubav je najljepše stanje u kojem čovjek može biti, a sada mogu reći da sam spreman za novu ljubav. I dalje mi se sve ovo čini ludo, ali vrijeme je da obučem odijelo i službeno postanem Gospodin Savršeni.“