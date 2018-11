Evo što psihologinja kaže o riječima Martine Tomčić

Zar četiri odrasle, kompetentne, uspješne i izgrađene osobe doista ne znaju odbiti kandidata koji ne zadovoljava, a da ga se ne uvrijedi i maksimalno ne ponizi u udarnom terminu? Čudimo se dječjem zlostavljanju i ismijavanju po školama i ulicama... pa vidimo odakle to dolazi i kakvo nam je društvo! Sramota za produkciju, sramota za te odrasle ljude, sramota za njihove roditelje, sramota za njihovu djecu – jedan je od komentara na sinoćnju emisiju “Supertalenta”.

Podsjetimo, članica žirija Martina Tomčić mladom komičaru i mađioničaru Filipu Ratkoviću rekla je da je “dno dna”, a Maja Šuput nadovezala se rečenicom: – Da ne ubijem atmosferu do kraja, samo ću reći da je ovo bilo možda najlošije ikada u Supertalentu.

Facebook stranica emisije prepuna je negativnih komentara:

– Njima grupno treba nekoliko terapija i satova da nauče što je to takt i ljudskost. On je natjecatelj, ti sudac, a oboje samo ljudi. Zašto ga ismijavati kad znaš da bi se i sam osjećao kao smeće da te netko pred stotinama tisuća ljudi popljuje?

Ljubica Uvodić-Vranić, profesorica psihologije, naglašava kako ocjena ne govori samo o onom kojeg ocjenjujete već i o onom koji ocjenjuje i nastavlja:

– Naravno da možemo dati negativnu ocjenu, ali treba znati da je negativna ocjena koja je rečena u javnosti mnogo teža i osoba se može mnogo teže osjećati nego da smo mu to rekli u četiri oka. Treba dobro izraziti svoj negativni sud tako da argumentiramo, a ne vrijeđamo jer osoba iz argumenata može i naučiti. Onaj tko vrijeđa argumentum ad hominem tj. vrijeđa osobu, a ne ono što je osoba napravila, ne prezentira se kao meritorni sudac. U procjenjivanju drugih oni koji slušaju te procjene mogu naučiti i donijeti odluku da se i sami upuste u rizik. Možda će neka stroga ocjena pokolebati inače talentiranu osobu, kao što će blaga ocjena poslati poruku da se ne trebamo previše truditi.

Na pitanje kakva se poruka šalje većinom mladim gledateljima vrijeđanjem kandidata, Uvodić-Vranić kratko zaključuje:

– Pitanje koje sebi postavljamo jest mora li svaka zabavna emisija ujedno biti i pedagoška s obzirom na dob promatrača., aludirajući da televizija ipak nije tu da bi odgajala djecu. Inače, Tomčić je u prošlotjednom intervjuu jednom magazinu na pitanje požali li nekad što je prema kandidatima potpuno iskrena, odgovorila: "Ne, ni najmanje. Bez obzira na to o kojoj se vrsti showa radi, svaki kandidat dolazi s idejom da je iznimno dobar pa svaka konstruktivna kritika, iskreni i dobronamjerni savjet može tu kvalitetu samo podignuti. Dakle, po to dolaze i to dobivaju. "Koliko je konstruktivan komentar “dno dna”, najbolje zaključite sami.

Pogledajte video s najseksi Hrvatima: