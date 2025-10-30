Dugo čuvana tajna u obitelji Zorana Milanovića: Baka ju je skrivala 15 godina i otkrila netom prije smrti

Danas 59. rođendan slavi Zoran Milanović, aktualni predsjednik Republike Hrvatske koji je svoj drugi uzastopni mandat na najprestižnijoj državnoj poziciji osvojio u siječnju ove godine. I dok se o njegovoj političkoj karijeri piše još iz vremena obnašanja dužnosti premijera, rijetko se kad govori o privatnom životu Zorana Milanovića, a mi smo se odlučili prisjetiti tko je njegova majka - gospođa Đurđica Gina Milanović. Naime, njegova majka gotovo uvijek je izbjegavala javna pojavljivanja i svjetla reflektora, ali je svojem sinu Zoranu odlučila biti velika podrška na njegovoj inauguraciji za predsjednika s unucima, snahom i ostalim članovima obitelji. Kako su domaći mediji u više navrata pisali, njezin život bio je potpuna nepoznanica do trenutka kada se pojavila na Pantovčaku te su otkriveni detalji iz života gospođe Gine.

Preci mame Zorana Milanovića pripadali su etabliranoj građanskoj klasi. Živjeli su u lijepim stanovima na Kvarnerskoj rivijeri, sve do dolaska socijalističke vlasti koja ih je razbaštinila. Đurđica Matasić, kako joj je tada bilo djevojačko prezime, u Zagrebu je završila Pedagošku akademiju, a svoj radni vijek provela je kao nastavnica u osnovnim školama. Davne 1965. upoznala je ekonomista Stipu Milanovića na plesu u prestižnom zagrebačkom hotelu Esplanade te se naposljetku i udala za njega. Iduće godine rodila je prvog sina Zorana, a potom i Krešimira, koji je nažalost preminuo 2019. godine. Mjesec prije Krešimirove smrti preminuo je i Zoranov otac Stipe u 82. godini života. Đurđičina obitelj živjela je dvadeset godina u Senju, a porijeklom su iz Gacke doline. Zanimljivo je da je gospođa Đurđica dobila ime prema prabaki Georgini i u dokumentima iz školskog razdoblja navodi se kao Georgina. Međutim, kada se s obitelji davne 1949. godine preselila u Rijeku, na svim dokumentima pisalo je Đurđica Matasić.

Znate li koje je Milanovićevo drugo ime? Baka mu ga je dala i 15 godina skrivala tajnu

Ona ima i dva brata, Antu i Stjepana, a stariji Ante postao je punac Gordana Jandrokovića, jednog od glavnih političara HDZ-a. Naime, zanimljivo je da je Đurđica imala teško djetinjstvo zato što je u Drugom svjetskom ratu izgubila oca Stjepana Matasića koji je poginuo u zrakoplovnom napadu. Iako je njihova obitelj u to vrijeme pripadala višim slojevima, uništena im je kuća, a baka aktualnog predsjednika, Marija, s troje malodobne djece preselila se u Sušak, gdje je s još jednom obitelji dijelila krov nad glavom u socijalnom stanu. Baka Marija bavila se raznim fizičkim poslovima da bi prehranila svoju obitelj.

Obiteljska tajna koju nitko nije znao punih petnaest godina jest da je Zoranova baka Marija krajem 1966. godine odvela Zorana na krštenje i po sebi mu dala krsno ime Marijan. Ona je tek pred kraj svog života otkrila tu tajnu kćeri Đurđici Gini Milanović, svojevremeno su pisali domaći mediji. Podsjetimo, Zoran Milanović danas je u sretnom braku sa Sanjom Musić Milanović s kojom ima dvojicu sinova, Antu Jakova i Marka. Stariji sin Ante Jakov rođen je u Bruxellesu, dok je Milanović obnašao funkciju savjetnika u hrvatskoj misiji pri NATO-u i EU. Trenutačno je zaposlen u jednom odvjetničkom uredu, dok je mlađi sin Marko uspješan učenik Klasične gimnazije i trenira hrvanje, a sudeći po rezultatima, smiješi mu se uspješna karijera.