Eurosong: Svi šokovi, skandali i najveći rekordi

Tel Aviv će od 14. do 18. svibnja biti domaćin 65. Eurosonga, najgledanijeg pjevačkog natjecanja Starog kontinenta na kojem se posljednje četiri godine natječe i Australija. O popularnosti Eurosonga najbolje govori podatak da se, osim u Europi, gleda i u Australiji, Americi i Aziji. Bogata povijest ovog natjecanja iznjedrila je puno zanimljivosti, ali i kontroverzija.

O Eurosongu kao glazbenom natjecanju počelo se razmišljati već 50-ih godina prošlog stoljeća, kada su čelnici Europske radiodifuzne unije (EBU) počeli razmišljati o zabavnom programu koji bi se prenosio u cijeloj Europi. Ideja je došla od RAI-ja, talijanske državne televizije koja je već imala iskustva u organizaciji festivala Sanremo, a u tim danima početaka televizijskog programa bila je prava revolucija napraviti tako veliki događaj koji će se simultano prenositi širom Europe. Prvo natjecanje održano je u švicarskom Luganu, 24. svibnja 1956. sudjelovalo je sedam zemalja koje su poslale po dvije pjesme.

Već iduće godine zemlje su slale po jednu predstavnicu. Pobijedila je domaća pjevačica Lys Assia s pjesmom “Refrain” te tako ušla u povijest. Bivša Jugoslavija na ovom se natjecanju prvi put pojavila 1961., a Ljiljana Petrović osvojila je osmo mjesto. Prvi hrvatski predstavnik na ovom natjecanju bio je Vice Vukov, dvije godine kasnije. Osvojio je 11. mjesto s pjesmom “Brodovi”.

Tijekom godina mijenjala su se pravila natjecanja, no koncept je uvijek isti – svaka zemlja šalje svoju predstavnicu, a zemlje koje se natječu ne moraju nužno biti iz Europe, nego moraju biti članice EBU. Zbog toga se natječu i zemlje koje geografski ne pripadaju Europi poput Armenije ili Izraela, dok su Australci gosti. Tijekom godina nekoliko puta mijenjalo se pravilo o jeziku na kojem se mogu pjevati pjesme. Od 1956. do 1965. moglo se pjevati na bilo kojem jeziku, a od 1966. do 1973. samo na službenom jeziku zemlje iz koje dolazi natjecatelj. Od 1974. do 1977. ponovno se moglo pjevati na engleskom, od 1977. do 1998. na originalnom jeziku, a nakon Eurosonga u Izraelu 1999. ponovno nema ograničenja.

Vrlo je bitno ograničenje i u glazbi. Svi glasovi moraju se pjevati uživo, a nije dozvoljeno nadosnimavanje pratećih vokala. Jedini koji su pokušali izigrati to pravilo bili su naši predstavnici! Tonči Huljić napisao je “Mariju Magdalenu” za Doris Dragović, a prije natjecanja čuli su se sumnjivi zborski glasovi iz sintesajzera. Premda se Huljić pravdao kako je riječ o umjetno stvorenim zvukovima, EBU je Doris nakon natjecanja skinuo trećinu bodova.

Povijest Eurovizije puna je zanimljivosti, ali i skandala. Primjerice, na Eurosongu 1968. pobijedila je španjolska predstavnica Massiel, a samo jedan bod iza nje bio je Sir Cliff Richard s pjesmom “Congratulations”. Nakon punih 40 godina u jednom španjolskom dokumentarcu otkriveno je kako je diktator Francisco Franco namjestio pobjedu za svoju zemlju kako bi reklamirao španjolski turizam. Nije to bilo jedini put da se politika upleće u natjecanje. Poznato je da su tijekom godina susjedi šakom i kapom dijelili međusobno bodove, no bilo je i susjeda koji su se otvoreno mrzili. Jordanska televizija 1978. tijekom izvedbe izraelske predstavnice emitirala je slike cvijeća, a prijenos su prekinuli prije proglašenja pobjednika budući da su pobijedili upravo Izraelci. Svojim su gledateljima samo rekli da je pobijedila Belgija, koja je u stvari bila druga.

Prije Eurosonga u Rusiji 2008. velika se prašina digla oko gruzijske predstavnice. Pjesma se zvala “We Don’t Wanna Put In” i bilo je više nego jasno koga se proziva u naslovu pjesme. Internacionalni EBU-ov sud zbog toga je diskvalificirao Gruziju.

Eurosong ima i svoju knjigu rekorda, a nama je posebno zanimljivo da se u njoj spominje i naša predstavnica Maja Blagdan koja je osvojila četvrto mjesto na Eurosongu 1996. s pjesmom “Sveta ljubav”. Maja je tada izvukla ton b5, najviši u povijesti Eurosonga!

A znate li koja je najobrađivanija pjesma? To je “Nel blu dipinto di blu” koju je Domenico Modugno izveo na Eurosongu 1958. godine.

Pogledajte koji su skandali i rekordi obilježili najveću glazbenu manifestaciju - Eurosong

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NAJKRAĆI REKORDERI Najkraće trajanje: Frankfurt 1957. (sat i 9 minuta)

Najkraća pjesma: “Aina mun pitää”, Finska 2015. (1:26)

Najkraća imena pjesama: “Si”, “El”, “Hi”, “Go”, “22”

NAJDUŽI REKORDERI Najduže trajanje: Beč 2015. (3 sata i 59 minuta) Najduža pjesma: “Corde della mia chitarra”, Italija, 1957., 5:09 min Najduži naslov pjesme: “Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne” (Njemačka, 1964.)

POBJEDNIČKI JEZICI 1. Engleski – 30 puta 2. Francuski – 14 puta 3. Nizozemski i hebrejski – 3 puta 4. Španjolski, njemački, švedski, talijanski, norveški – 2 puta 5. Hrvatski, srpski, danski, ukrajinski, krimski, portugalski – 1 put

NAJVIŠE BODOVA NA EUROSONGU 1. Salvador Sobral (Portugal, 2017.) – 758 2. Netta (Izrael, 2018.) – 529 3. Alexander Rybak (Norveška, 2009.) – 387 4. Måns Zelmerlöw (Švedska, 2015.) – 365 5. Lordi – Finska (2006.)– 292)