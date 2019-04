Ova pjevačica otvara Eurosong, evo zašto će mnogim vjernicima to biti problem

דנה אינטרנשיונל תפתח את גמר האירוויזיון בישראל. היא תעשה זאת עם השיר "תל אביב" (המוכר יותר בשמו "תל אביב, יא חביבי, תל אביב"), שביצע במקור עומר אדם, ועם להיטה הענק "דיווה", שזכה באירוויזיון 1998. גמר האירוויזיון, שיתקיים באקספו תל אביב ב-18 במאי, צפוי להתחיל בטקס קבלת המשלחות, שבו ייראו המשלחות יורדות ממטוס ומגיעות לבמת התחרות, כך על פי גורמים יודעי דבר. לאחר ה"נחיתה", המשלחות ייפגשו עם השגרירה הלאומית של ישראל, דנה אינטרנשיונל, שתעמוד על במה מוגבהת. מסתמן כי היא תפתח את האירוע עם קטע מהשיר "תל אביב, יא חביבי, תל אביב", שכתב והלחין דורון מדלי, לצד עשרות רקדנים ישראלים. גורם יודע דבר מספר שהשיר יוגש על ידה במה שמוגדר כ"קריצה הומוריסטית על הז'אנר הים תיכוני". לאחר מכן ישתלב השיר עם להיטה "דיווה", שכתב יואב גינאי והלחין צביקה פיק, לראשונה בעיבוד מזרחי. מאוחר יותר בערב, צפויה דנה להשתתף בקטע בשילוב המגיש הבריטי גרהם נורטון. דנה תופיע גם בחצי הגמר. מתאגיד כאן נמסר בתגובה: "אנו שמחים על העניין הרב באירוויזיון בכלל ובמופעים בפרט. הקהל באולם והצופים בכאן 11 יזכו למופע שטרם נראה כמותו בישראל. אנו ממליצים להתאזר בסבלנות עד חצי הגמר הראשון ב-14 במאי". צילום: עופר חג'יוב, מתוך קמפיין @elalisrael וואלה! סלבס @wallacelebs

