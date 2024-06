Engleskom nogometašu ne piše se dobro! Na tribine mu stiže ljubavnica sa sinom

Engleska reprezentacija večeras igra protiv susjedne nam Srbije. Engleski reprezentativac Kyle Walker demantirao je optužbe da je svoju bivšu ljubavnicu s kojom ima dvoje djece Lauryn Goodman pozvao da prati njegove nastupe u Njemačkoj za vrijeme Europskog prvenstva, prenio je britanski Daily Mail.

Walker je, kako su kazali njegovi bliski izvori, sada fokusiran na Europsko prvenstvo i pobjedu njegove zemlje. Još prije je najavljeno da će nogometaš uz sebe povesti svoju suprugu Annie Kilner, s kojom pokušava popraviti odnos od ljubavne afere, i njihovo četvero djece.

"Annie dovodi dečke na utakmicu, oni podržavaju Kylea u njegovoj karijeri od prvog dana i raduju se što će ga gledati i pridružiti mu se na terenu. Kyle nije pozvao Lauryn niti bilo koga iz njezine obitelji na utakmicu. Njezina je priča neistinita. Naravno da može uživati u utakmicama, kao i ostatak zemlje, ali to zapravo nema nikakve veze s Kyleom ili njegovom obitelji", kazao je izvor.

Navodno se Lauryn sprema za dolazak u Njemačku 25. lipnja, kada Engleska igra protiv Slovenije, jer vjeruje da će Kyle htjeti kraj sebe svog sina Kaira, kojeg je dobio u aferi s njom. "Kairo ne bi trebao gledati svog tatu kako igra za svoju zemlju s TV-a u Engleskoj - on zaslužuje biti tamo", prenosi Daily Mail da je Goodman istaknula.

Nakon što je Goodman objavila da dolazi u Njemačku na Euro, Walkerovi su šefovi odlučili poduzeti sve da ona ne bude smetnja nogometnoj zvijezdi. Upućeni su rekli da će se Goodmanine ulaznice blokirati kako se ne bi mogla pojaviti u djelu gdje sjede obitelji nogometaša jer bi njezino prisustvo moglo izbaciti Walkera iz igre.

Goodman je nedavno otkrila i da će na utakmicama početi snimati svoj reality show "The Life Of WAGS" koji će govoriti o aferama nogometaša. Koliko je do sada poznato, u realityju će sudjelovati i Rita Johal, koja ima djecu s Riyadom Mahrezom. Navodno je Goodman razgovarala s najmanje pet drugih ljubavnica nogometaša koje će svoje priče podijeliti.

"Tužno je što Lauryn nastavlja privlačiti pozornost javnosti za svoju osobnu korist stalnim komentarima po svojim društvenim mrežama i unutar mainstream medija. Kyle nije emocionalno prisutan u životima Laurynine djece, ali će se uvijek brinuti za njih financijski", rekao je izvor blizak nogometaševoj obitelji.

