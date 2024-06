FOTO: Modrićeva obitelj na tribinama napravila ono što bi i svaka 'obična'

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je odigrala svoju prvu utakmicu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Nažalost, vatreni su na Olimpijskom stadionu u Berlinu poraženi od reprezentacije Španjolske unatoč podršci desetina tisuća navijača s tribina. Posebnu podršku Vatreni su imali od članova svojih obitelji, a reprezentativnog kapetana Luku Modrića u glavni grad Njemačke došla je bodriti njegova velika obitelj.

Prije početka utakmice objektivi kamera snimili su njegovu suprugu Vanju Modrić u društvu njihove djece, Lukinih roditelja te mlađe sestre Jasmine. Veselo društvo vrijeme do početka dvoboja kratilo je zajedničkim fotografiranjem, pri čemu je ulogu fotografa preuzela Lukina mama Radojka, dok se otac Stipe pridružio mlađoj gardi na grupnoj fotografiji. Naravno, Modrićevi su za ovu priliku imali najbolja mjesta na tribinama te su poraz naših nogometaša pratili iz svečane lože, prigodno odjeveni u kockasti dres s brojem deset u čast svog oca, muža, sina i brata. Za okupljanje cijele obitelji nedostajala je najmlađa sestra Diora, koja se uskoro sprema stati pred oltar. Fotografije iz Berlina pmožete pogledati u naslovnoj galeriji.

Obitelj Modrić Luku redovito bodri na svim važnim utakmicama, no osim toga u javnosti ih viđamo veoma rijetko jer se ne žele dodatno eksponirati. Svi se još uvijek sjećaju videa kojeg su za Modrića povodom osvajanja Zlatne lopte 2018. snimili Stipe i Radojka, a koji je pušten na svečanoj dodijeli i obišao cijeli svijet. - Sine moj, ja sam najponosniji i najsretniji tata na svijetu, ti si moj genije - glasila je poruka oca za sina Luku. - Bravo, sunce. Zasluženo je, to sam i očekivala. Puno te volim - dodala je ponosna majka, nakon čega je Luka zahvalio svojim roditeljima i poručio kako bez njih i njihove žrtve ništa ne bi bilo moguće.

Podsjetimo, jedan od najboljih nogometaša današnjice, kapetan naše reprezentacije i igrač Real Madrida Luka Modrić svoju tri godine stariju suprugu Vanju upoznao je kada je imao 19 godina. Slove za jedan od najskladnijih parova, a zajedno su dobili troje djece- sina Ivana i kćeri Emu i Sofiju.

Par se upoznao sasvim slučajno kada se Vanja zaposlila u agenciji Zdravka Mamića, a Luka je igrao za Dinamo. Njihov prvi ''susret'' tako se dogodio preko telefona, a kratki poziv pretvorio se u trosatni razgovor i kasnije lijepu ljubavnu priču. Kako je Luka otkrio u autobiografiji ''Moja igra'' nakon razgovora ju je pozvao na kavu u jedan kvartovski kafić i tada je planula ljubav. Iako je Luka od Vanje mlađi šest godina osvojio ju je odmah, svojom skromnošću, ali i velikim ambicijama.

- Pozvao sam je na kavu da joj zahvalim na pomoći. Bilo je to ugodno čavrljanje. Vrijeme mi je u njenom društvu jednostavno letjelo. I nikad dosta. Bilo je još nekoliko susreta na kavi. Ponekad bih navratio kod nje kući, s obzirom na to da smo živjeli tako blizu - otkrio je Luka.

- Već sam bio prilično zaljubljen kad sam joj prvi put predložio da iziđemo navečer van. Prihvatila je. Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo - ispričao je Luka. Svoju ljubav okrunili su brakom u svibnju 2010. godine, a ubrzo nakon vjenčanja rodio im se sin Ivano. Crkveno vjenčanje imali su godinu dana kasnije u u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

Inače, Vanja se brine i o suprugovoj karijeri, a poznato je da je njezina riječ često presudna i kada je riječ o Lukinim profesionalnim odlukama. Zanimljivo je i da Vanja snima i arhivira sve Lukine utakmice koje potom zajedno analiziraju i pomno prate na snimci svaki njegov pokret. Lijepu Vanju nemamo prilike često vidjeti u javnosti, no Luka na svom Instagram profilu često dijeli obiteljske fotografije. Danas žive u Madridu, gdje Luka igra za Real Madrid, a ljeta provode u Hrvatskoj.

