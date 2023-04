Emisiju posvećenu zajedništvu, obitelji i prijateljstvu napustili su Emilija i Patrik

Pred nama je bila još jedna uzbudljiva epizoda 'Plesa sa zvijezdama' koja je bila u znaku zajedništva, obitelji i prijateljstva. Svi kandidati morali su pozvati svoje bliske osobe kako bi zaplesali s njima na pozornici. Najmanje se od večerašnjih parova u plesu u troje snašao par, prema žiriju i publici, kojeg čine Emilija i Patrik, a koji su večeras i napustili show.

Tri para koja su skupila najmanje bodova žirija i publike bili su Emilija i Patrik, Tara i Mateo te Mario i Helena. Žiri je odlučio spasiti Taru i Matea, a potom je publika još jednom glasala i odlučili su da emisiju napuštaju Emilija i Patrik.

Žiri i ove sezone čine Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka Batelić i Marko Ciboci. Emisiju, kao i svake nedjelje, vode Igor Mešin i Tamara Loos.

Večerašnju emisiju otvorili su pjevačica Emilija Kokić koja je u goste njoj i partneru Patriku pozvala svoju vjenčanu kumu Petru Seitz i svo troje plesali su salsu.

"Te lepršavosti nije nedostajalo, ali možeš ti još jače to. Izgledala si dosta sigurno i zadovoljno, mislim da si napravila dobar odabir", komentirala je nakon plesa Larisa. "Čini mi se da je zabavnost i plesnost sad konstanta kod tebe, sad samo da tehnički dijelovi postanu konstanta. Pusti zabavu i slušaj Patrika. Ja stvarno uživam i prevrtio bih to na snimalici", objasnio je Igor.

"Vidi se da ste ti i kuma bliske, uživate i kao da ne marite što ćemo vam reći. Meni se sviđa koliko si se ti opustila i uživaš. Kad plešeš sama ti se totalno raspištoljiš, ali mi smo u petoj emisiji i daj nam još", istaknula je Franka. "Ja bih rekao da je ovo bila tvoja najbolja izvedba do sada, no kao što je Franka rekla mi smo u petoj emisiji pa i ja moram tehnički više postrožiti. Niste baš puno plesnih koraka izveli više je bilo skakutanja", poručio je Marko. Od žirija su za salsu osvojili 21 bod.

Idući su na plesni podij stali influencer Marko Cuccurin, njegova baka Rita i plesna partnerica Paula. Njijh troje oduševili su žiri energičnim quickstepom.

"Dovesti nonu da pleše s vama može biti jako dobar trik da preuzme taj šarm. Ti si ovaj quickstep jako dobro plesao. Ovo je prvi put da si plesao standard i dobro ti stoji. Tvoja plesnost dođe više do izražaja zbog te forme", komentirao je Igor.

"Mene je ovo totalno dirnulo i bio mi je totalni flashback. Super mi je ovo bilo, dirljivo, romantično, jedan autientični quickstep. Sigurna sam da ste sada popularizirali ples među starijom populacijom", istaknula je Larisa. "Tebi je stvarno standard legao, ti si bio kao doma, svoj na svome, konstantan u držanju. Sigurna sam da ni Marko neće naći zamjerke", poručila je Franka.

"Što se tiče plesa konačno si kanalizirao svu tu svoju energiju i čini ti to dobro. Popravio si držanje, facijalnu ekspersiju, ali ono što mi se manje sviđalo je kao da ti je nedostajao još jedan dva dana treninga. Ali definitivno ja bih rekao da je ovo tvoj najkorektniji ples dosad", opisao je Marko. Osvojili su 32 boda žirija.

Daria Lorenci Flatz otplesala je sambu s 13-godišnjim sinom Makom i plesnim partnerom Ivanom te od žirija zaradila same pohvale.

"Mene uvijek kritiziraju kako ja vas ocjenjujem kao da ste profesionalni plesači, ali ja to i moram raditi jer ti si upravo pokazala najbolju sambu sezone! Ono što trebaš poraditi za sljedeće nastupe je na izolaciji, ali s tehničke strane vrlo korektno, bravo!", oduševljen je bio Marko, a Daria je dodala da joj je uskoro rođendan i da je ovaj komentar već sad najbolji poklon.

"Slažem se apsolutno da je ovo najbolja samba sezone", istaknula je Franka.

"Meni je tvoj osmijeh bio divan. Mislim da ti se ostvario san, bilo je sambastično, bio je užitak gledati. Mene zanima što će reći Mak, ali mislim da će biti zadovoljan i da će mu ovo biti uspomena za život", poručila je Larisa. Osvojili su 33 boda žirija.

Maji Drobnjaković u plesanju paso doblea na podiju se pridružila Viktorija Rađa, koja je bila Markova plesna partnerica u jednoj od prethodnih sezona. Maja, Marko i Viktorija plesali su paso doble.

"Priznajem da sam se jako bojala ovog trija večeras. Parirala si joj jako dobro, tehnički si neke stvari bolje izvela od Viktorije. Bilo je dovoljno drame, izražaja, moraš pojačavati, moraš jače, ali meni je bio dojmljiv", komentirala je nakon nastupa Franka.

"Sve si odradila, ali po meni u krivoj ulozi. Pozitivno je to što sve što si otplesala bilo je čvrsto i stabilno", istaknuo je Marko. "Čvrsto i stabilno je potrebno za paso doble. Meni je bilo moćno, snažno, bilo je super. Jedna samo mala digresija kad radiš okrete glava ostaje do zadnjeg trenutka da ti se ne gubi fokus. Sve ostalo je super", poručila je Larisa.

"Dobro je parirala, ali ja još uvijek mislim da showgirl može još jače izaći. Najbolje mi je bilo kad ti i Viktorija plešete zajedno", zaključio je Igor. Osvojili su 28 bodova žirija.

Ana Zaninović u show je dovela svoju sestru blizanku Luciju. Ana, Lucija i Mario otplesali su tango.

"Plesala si sad sa sestrom, jako ste slične, ali može se vidjeti koja je koja po tome što jedna sad već jako dobro pleše. Pripazi još malo s tim ramenima, ali jako dobro", komentirao je Igor.

"Ono kad ste stale na podij, mislim da su svi doživjeli fantastično iskustvo. Izgledom ne bih skužila koja je koja, ali plesom se da videti. Iznijela si tu jednu borbenost i tako mi je drago da smo te sačuvali prošli tjedan", istaknula je Franka. "Vidi se da ti stvari i informacije počinju sjedati u tijelo i tako si nagazila, ali moraš paziti da malo ne pregoriš kao što se danas dogodilo. Ja sam siguran da ti to možeš bolje. Kad si osjetila da možeš onda si dodala još gasa, napredak je vidljiv", poručio je Marko.

"Ja mislim upravo suprotno od Marka, mislim da je gorilo sve. Mene ste uspjele zamađijati, da ti si izgradila svoje tijelo, dobila si izražaj koji je potreban za trešnjicu na vrhu. Iz toga se vidjelo da si to ti, meni je ovo bilo super", zaključila je Larisa.

Žiri je komentirao, a na kraju je Mariova partnerica otkrila da su komentare uputili krivoj osobi jer je ona Lucija, a ne Ana. Trik je upalio! No, Ana i Mario osvojili su 31 bod žirija.

Sljedeća je na podij izašla glumica Petra Kurtela. Njoj i plesnom partneru Damiru se u plesanju jivea pridružila njena najbolja prijateljica Amanda.

"Ako se ovako pleše nakon stresne eliminacije onda bih ja preporučila svakom paru da budu u eliminaciji. Super ti stoji ovaj jive. Mi smo se nekako stalno vraćali na tvoju rumbu iz prve epizode, e mislim da ćemo se sad vraćati na ovaj jive", poručila je Franka.

"Slažem se, ovo je primjer kako ples može biti dobro otplesan, ali i odigran. Ja živim za ovakve izvedbe!", oduševljen je bio Igor. "Misilim da je ovo bio jive koji ćemo pamtiti, bio je tehnički dobro odrađen, ali i interpretativno", poručila je Larisa.

"Tehnički si lijepo odradila jive, no energije je nedostajalo, a jive mora imati energije. Nije bilo tog žara kojeg je trebalo imati", istaknuo je Marko. Za ovaj trio osvojili su 32 boda žirija.

Frani Ridjanu i njegovoj plesnoj partnerici na pozornici se u plesanju lyricala pridružila Mia Kovačić.

"Ovo je bilo zapravo jako dobro, jako intenzivno. Meni je drago nekad vidjeti da ima stvari na kojima ti moraš poraditi. Pokret kada treba biti liričan mora biti znažan, malo mi je falilo te liričnosti", istaknuo je Igor. "Frano ja bih tvoj ples ocijenio kao da si ti pčelica koja puno zuji, a malo meda daje. Mislim da ovo nije tvoj stil", kratko je komentirao Marko.

"Prošli put kauč, sad stolice, što je iduće. Početak odličan, bacio si se na glavu na početku. Tebi ne treba treća osoba za ples, iako svi znamo koliko je Mia multitalentirana", poručila je Franka. "Istina je da od tebe očekujemo više, malo manje ti leži lyrical. Međutim taj tvoj nastup i prisutnost su i dalje tu. Taj centar učvrsti da prodišeš, no to su detalji", istaknula je Larisa. Od žirija su osvojili 29 bodova.

Političar Dario Zurovec zaplesao je lyrical s rođakinjom Laurom koja trenira balet.

"Sve, apsolutno sve mi se svidjelo. I koncept nastupa i priča s kojom se svi možemo poistovijetiti. Helena tebe moram pohvaliti, ali tebe Dario moram najviše pohvaliti. Tko je ovaj Draio? Zadrži 100% ovog Daria jer ovo je najbolji. I sve će biti dobro", oduševljena je bila Franka.

"Slažem se, sve je bilo super, pokreti su bili do kraja. Dugi pokreti to je tako nevjerojatno da ih netko tako može izvesti. Ovo je bilo lirično savršeno", istaknula je Larisa. "Standard možda nije dobra opcija za tebe, latin još manje, a lyrical je tvoja opcija. Sve pohvale za mentoricu, ja se ne bih složio da si bio mekan, ali sve u svemu ovo je od ružnog pačeta do možebitno nečeg vrlo vrlo plesno lijepog", poručio je Marko. "Čista je činjenica da ste nas kupili, to je bilo toliko dobro otplesano. Opet onaj sklop svega i dobro otplesano i odigrano. Ovo je tvoj najbolji ples dosada i mislim da to možeš primijeniti dalje", zaključio je Igor. Osvojili su liričnih 34 boda žirija.

Pretposljednji su plesali Mario, njegova supruga Matea i plesna mentorica Helena, a njih troje plesali su cha cha cha.

"Ti si jedan showman, definitivno. U gornjem dijelu tijela super izgledaš, leđa savršeno ravna, fokus i sve. No u petoj emisiji moramo gledati i nedostatke, a to je da se cha cha cha mora plesati uz ritam. To jednostavno moramo savladati da bi išli dalje", istaknuo je Marko. "Da ja se slažem da tebe spašava taj tvoj kul stav i scenski nastup. Sad smo već u tom trenutku sezone da moramo trenirati tehničke stvari. Što se dogodi u Vegasu, ostane u Vegasu pa nek to bude ovaj cha cha", dodao je Igor.

"Slažem se s kolegama da ovo nije bio tvoj najbolji ples. Predlažem da se sad vratiš u dvoranu i počneš ispočetka korak po korak pa će to sve sjesti", poručila je Larisa. "Meni je pogled stalno bježao na Helenu, a to nije dobro. Znam da je izazovno plesati uz dvije partnerice i još ti je jedna žena, ali ne znam je li to dovoljno za ostati do kraja. Sve u svemu moraš raditi i uvijek te volimo gledati, to je ono što je bitno", zaključila je Franka. Osvojili su 19 bodova žirija.

Posljednji su na plesni podij stali glumica Tara Thaller, prijateljica Nina Mia Čikeš i plesni partner Mateo koji su otplesali paso doble.

"Tara ti si jedna od onih u ovoj emisiji koja ne treba pomoć, uvijek dostaviš karakter plesa kojeg plešeš. Ima trenutaka kada ti fali shapea, da ta želja bude iz tijela. Ali sve u svemu dobro", istaknuo je Igor. "Što je Igor rekao ja ću malo prevesti. Na izrazu lica ti se vidi da si super uradila paso doble, ali malo si zaboravila tijelo. Previše si bila unutra i to se vidi na pokretima tijela", poručio je Marko.

"Ja sam baš naprotiv uživala u tvom plesu. Ti od samog početka držiš taj jedan nivo i nikako ne padaš. Kako paso mora biti moćan, onda ramena nekad pobjegnu, ali to nije problem. Pokazala si da dobro možeš i bez Matea", istaknula je Franka.

"Meni se dopala ekspresija u gornjem dijelu. Činilo mi se kao da malo paziš na svoju prijateljicu. To su detalji, krenula si visoko tako da je ovo sve što govorimo motivacija za dalje", zaključila je Larisa. Za paso doble osvojili su 31 bod žirija.

