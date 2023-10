Emilio Pucci – talijanski aristokrat koji je počeo kreirati zbog sporta te postao kralj luksuznih printeva

Talijanski plemić, političar i modni kreator obožavao je neobične i neočekivane kombinacije jarkih boja, zbog čega je i stekao titulu 'kralja geometrijskog printa'. Sve je to Emilio Pucci, rođen 20. studenoga 1914, a umro 29. studenoga 1992. godine, kreator koji je svojim radom zadužio talijansku i svjetsku modnu scenu. Pucci, kojem bi se trebalo obraćati s don Emilio, rođen je u Napulju 1914. godine, kao potomak jedne od najstarijih firentinskih plemićkih obitelji. Veći dio života proveo je u palači Pucci u Firenci, gdje je i radio. Čak važniji od mode u njegovu je životu bio sport. On je plivao, skijao, mačevao, igrao tenis i utrkivao se automobilima i to je obilježilo njegovu mladost. Bio je visokoobrazovani čovjek, očaran Amerikom, a sve je to u njegov život donio sport, što je itekako vidljivo u njegovim modnim djelima.

Naime, Pucci je imao samo sedamnaest godina kada se prvi put otputovao preko bare i to u Lake Placid. Bio je član talijanskog tima na Zimskim olimpijskim igrama 1932. godine, ali se nije natjecao. Prve dvije godine studija proveo je u rodnoj Italiji, na sveučilištu u Milanu, a zatim opet odlazi u SAD, gdje je (vjerovali ili ne) studirao poljoprivredu. Godine 1935. dobio je punu stipendiju za koledž Reed u Oregonu, a glavni je uvjet bio da pridonese razvoju sveučilišnog skijaškog tima. Tamo je i magistrirao i to društvene znanosti na koje se prebacio kada je stigao u Oregon, a 1937. godine dodijeljen mu je doktorat političkih znanosti na Sveučilištu u Firenci. I kada se činilo da je pred njim velika znanstvena, karijera počeo je Drugi svjetski rat.

U tom je ratu u fašističkoj Italiji Pucci koristio svoju aristokratsku titulu, ali mora mu se priznati hrabrost. Bio je pilot bombardera, stigao je do čina kapetana i odlikovan je za hrabrost u borbi. No, to je vrijeme kada on postaje osoba od povjerenja najstarije kćeri Benita Mussolinija, Edde, a povijest pamti kako je odigrao ključnu ulogu u planu spašavanja života njezina supruga, bivšeg Mussolinijeva ministra vanjskih poslova, grofa Galeazza Ciana, kojem je suđeno za pokušaj svrgavanja Mussolinija s vlasti. Zbog uloge u toj zavjeri, kao i činjenice da je Eddu Mussolini odveo u Švicarsku, Puccija je njemački Gestapo zatvorio i mučio, ali je uspio pobjeći u Švicarsku u kojoj je dočekao kraj rata.

Tek nakon toga neočekivano se okrenuo drugom području djelovanja – modi, a i za to je opet bio kriv sport. Njegov prvi dizajn bila je oprema za skijaški tim Reed Collegea, a naišao je na velike pohvale. Čak i kada je 1947. time privukao veliku pozornost, nije mu palo na pamet da će to obilježiti njegovu budućnost. Moda je tada bila tek hobi pomalo dokonog aristokrata, pa je tako dizajnirao i skijaško odijelo za jednu svoju prijateljicu. Baš ono zapelo je za oko fotografu Toniju Frissellu koji je radio za Harper's Bazaar. Kada je vidio slike koje su stigle iz mondenog švicarskog skijališta, Frissellov urednik zamolio je Puccija da dizajnira skijašku odjeću koju će objaviti u sklopu priče o zimskoj modi. Ta je odjeća izašla u Bazaaru u sklopu mode za zimu 1948. godine i u njoj je bilo prvo na svijetu jednodijelno skijaško odijelo, koje je, naravno, dizajnirao Pucci.

Do tog trenutka modna je industrija znala tek za nekoliko eksperimenata s rastezljivom tkaninom i zato je ovo odijelo bila istinska senzacija. U tom su trenutku Pucciju počele stizati ponude da radi za razne sportske timove i tako je i on sâm shvatio da je u modi njegova budućnost. Krenuo je na svoj način i 1948. godine osnovao vlastitu kuću visoke mode, dao joj svoje plemenitaško ime te započeo novi život u mondenom ljetovalištu na otoku Capriju. Kako je u tom trenutku bio vodeći svjetski stručnjak za rastezljivu tkaninu, prvo se posvetio kupaćim kostimima, a zatim je prešao na druge modne proizvode. No, posve neočekivano na najbolji su odjek kod kupaca naišli njegovi svileni šalovi. Svi su bili (tada neuobičajeno) jarkih boja, ukrašeni (još neobičnijim) geometrijskih printevima. Žene su poludjele za tim šalovima koji su sivu i ispranu poslijeratnu modu učinili nečim posve drukčijim, a Pucci se osmjelio iste printeve prenijeti i na bluze. I opet je to bio veliki uspjeh. Naravno, tome je pridonijelo i to što je to bila moda koja je stizala s otoka na kojem se tada okupljao svjetski jet-set. Pucci je bio junak prvih poslijeratnih modnih revija u Italiji, uskoro je otvorio butik u Rimu, a njegov dizajn i njegova slava dostigli su svjetski vrh kada se u haljinama brenda Pucci počela pojavljivati Marilyn Monroe, tada jedna od najslavnijih žena na svijetu.

Kraj pedesetih donio mu je velike uspjehe, dizajnirao je svoju prvu liniju donjeg rublja, proizvodio taj dio svoje ponude u SAD-u, gdje je uskoro postao potpredsjednik zadužen za dizajn i prodaju tvrtke Formfit-Rogers, koja je to rublje i proizvodila. Te iste se godine i oženio Rimljankom Cristinom Nannini, za koju je rekao: "Našao sam i zadržao uz sebe ženu koja je Botticellijevo djelo." Imali su dvoje djece, Alessandra i Laudomiju, ali je Alessandro oca nadživio samo šest godina, jer je 1998. poginuo u prometnoj nesreći.

Tijekom šezdesetih Puccijeva slava i uspjeh rasli su geometrijskom progresijom. Bile su to godine u kojima se vratio svojim dizajnerskim temeljima, spojio svilu i printeve te postao sinonim za drukčiju eleganciju, smjelu i mladenačku. Bio je to istinski nadahnuti modni dizajn, kao i odjeća koja je nagovijestila budućnost. I kao da to nije bilo dovoljno, upravo je on stvorio modu koja je uspješno povezala Europu i Ameriku. Kako su šezdesete napredovale, postalo je jasno da njegove kreacije nose doslovno svi, od talijanske dive Sophije Loren, "vruće" spisateljice Jacqueline Susann koja je i sama bila dio tadašnjeg visokog društva, sve do prve dame SAD-a i istinske modne ikone Jackie Kennedy. Važan je Pucci i za modni izričaj Madonne, koja je u devedesetima, kada se pokušavalo oživjeti modni duh šezdesetih, također voljela i nosila Pucci. A sedamdesete su za ovog dizajnera značile novi uzlet jer tada je stvorio svoje čuvene koktel haljine, koje su spajale glamour najsvečanijih večernji haljina i ležernost dnevne odjeće.

Svoj modni pečat Pucci je ostavio i u avioindustriji jer je 1965. godine prihvatio posao stvaranja novog imagea aviokompanije Braniff International Airways. Pucci je dizajnirao nove uniforme za pilote i stjuardese, a reklama je poručila: "Ovo je kraj običnog aviona." U konačnici, Pucci je između 1965. i 1975. dizajnirao šest cjelovitih kolekcija za letačke i zemaljske posade Braniffa. Bio je to toliki uspjeh da je i lutka Barbie 1968. godine prodavana s minijaturnim verzijama prve četiri uniforme koje je Pucci dizajnirao za stjuardese, a i taj je njegov rad također bio krajnje inovativan. Pucci je, naime, prvi stvorio uniforme u kojima su postojale jedinstvene komponente koje su se dodavale ili oduzimale, ovisno o vremenskim uvjetima. Dio tih kolekcija, uz uobičajene dijelove uniforme, bile su i dolčevite, majice kratkih rukava, kratke jakne i kratke hlače, a najluđa stvar koju je dizajnirao bila je tzv. kaciga s mjehurićima, prozirna plastična kapuljača koju su stjuardese nosile između zgrade terminala i zrakoplova kako bi zaštitile svoje frizure. Svoj modni utjecaj Pucci je ostavio i u svemiru jer je predložio motiv triju ptica za dizajn oznake misije Apollo 15. NASA ga je i prihvatila, ali je njegove plave i zelene boje zamijenila bojama zastave SAD-a: crvenom, bijelom i plavom.

Pucci se uspješno okušao i u politici, a nakon njegove smrti 1992. godine njegova kći Laudomia Pucci nastavila je dizajnirati za modnu marku svog oca. No, od 2000. godine 67 posto kompanije nalazi se u vlasništvu francuskog carstva luksuza LVMH, a zanimljivo je da i danas svaka nova kolekcija modne marke Pucci sadrži neki od dizajnerovih originalnih printeva jer i danas su na cijeni njegove jarke boje i geometrijska igra koja često ima vrtložni karakter.

