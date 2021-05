Ella Dvornik seli treći put: 'Spavam na kauču da me ne zadesi ista sudbina'

Blogerica Ella Dvornik svakodnevno dijeli trenutke iz svog privatnog života na društvenim mrežama. Ovog puta Ella se sprema na selidbu, a pratiteljima na Instagramu otkrila je da joj je ovo treća selidba i da joj unatoč tome predstavlja veliki stres.

"Evo nas opet. Treća selidba otkad smo se doselili u Hrvatsku", napisala je uz snimku koja prikazuje stvari zapakirane u kutije.

Foto: Instagram Na Insta Storyju prisjetila se i kako je prve dvije selidbe odradila trudna. "S tim da sam se prva dva puta selila trudna do zuba pa sada spavam na kauču da me ne zadesi ista sudbina", napisala je u šali Ella.

Foto: Instagram Otkrila je i što ju najviše izluđuje kod selidbe. "Kad nađem neke random stvari kojima uopće ne mogu naći mjesto. Od čega je ovo zeleno plastično? Hoće mi trebati? Je l' postoji drugi dio? Jesam li drugi dio već spakirala ili ću ga tek pronaći? Hoću li ikad koristiti ove slušalice koje nisam ni znala da imam? Random špangice? Zašto ne?" napisala je Ella.

Blogerica je u rujnu prošle godine otkrila kako ima sve manje strpljenja za život u Zagrebu te da s obitelji planira preseliti u Istru. U travnju ove godine otkrila je da je sa Charlesom konačno završila potragu za kućom.

"Savršen ponedjeljak. Jako se veselim promjeni! Možda je napokon vrijeme da se izvučem iz covid ludnice koju sam si sam nametnuo", napisao je Charles uz obiteljsku fotografiju iz lifta ispod koje je pratiteljica sugerirala da je "garant pala nova kuća". Ella joj je uzbuđeno odgovorila da je to istina, a u daljnjoj raspravi s pratiteljima na Facebooku udovoljila je i njihovoj znatiželji i upitu jesu li digli kredit ili su platili u gotovini.

- Pola, pola - odgovorila je kratko Ella pratiteljici. Prošle godine u listopadu par je proslavio sedmu godišnjicu veze. - Nebitno za vas, al' da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdržala ovih 7 godina ne znam, a on sa mnom, još manje al eto nas. Jedna slika prije djece, botoxa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose ( i kilograma) - napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom. Upoznali su se u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj. - Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella.

Prije tri godine vjenčali su se u Las Vegasu, a prije četiri su postali roditelji malene Balie, a prošle godine u veljači rodila im se Lumi. Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već duže vrijeme u Hrvatskoj te će ovdje izgleda pustiti i korijenje.

