Nova pjesma grupe Vigor 'Kao tequila' zavodljivim latino ritmom dodatno podiže ljetne temperature

Popularna grupa Vigor na radost svoje mnogobrojne publike objavljuje novu pjesmu “Kao tequila” koja zavodljivim latino ritmom podiže ionako visoke ljetne temperature. Novi se singl sjajno nadovezuje na njihov prošli hit “Mala” objavljen prije točno godinu dana, koji je na službenoj nacionalnoj top listi najslušanijih pjesama proveo nevjerojatnih 44 tjedana, a spot je pogledan više od pola milijuna puta, što je ogroman uspjeh i dokaz da Vigorova glazba nailazi na fenomenalan odjek kod publike. Pjevača benda Marija Rotha, čiji baršunasti vokal daje posebnu dimenziju svakoj pjesmi koju otpjeva, ponovno je posjetila muza te ga inspirirala za pisanje ove senzualne melodije i slikovitog teksta kojim opisuje strastvenu ljubavnu vezu rasplamsanu magijom ljeta. Iako je koautor mnogih Vigorovih pjesama, zanimljivo je da je ovo prva koje je Mario stopostotni autor, o čemu kaže:

“Iako je u naslovu tequila, pjesma nikako ne zagovara alkohol, nego upravo suprotno, govori o tome da zaljubljenost pruža bolji osjećaj od bilo kojeg stimulansa. Kada si zaljubljen, priroda se pobrine da se osjećaš kao na vrhu svijeta, opijen si tim predivnim osjećajem i nisi u potpunoj kontroli nad svojim postupcima.” Producent Hrvoje Domazet zaslužan je za aranžman koji gitarama i naglašenom brass sekcijom odlično dočarava opuštenu atmosferu vrućih večeri negdje na morskoj obali.

Videospot za “Kao tequila” sniman je u režiji Vedada Jašarevića kojemu je pjesma dala ideju za idiličnu scenografiju priobalnog grada latinske Amerike gdje se život budi u večernjim satima kada popusti vrućina, a uzburkaju se uzavrele strasti pa ples i zabava preuzmu vlast. Razigranosti spota atraktivnim je plesnim pokretima pridonio kubanski plesni par kojemu su momci iz Vigora zahvalni jer bi inače oni morali uskočiti u plesne scene, za što kako kažu, još nisu potpuno spremni. Koncerti grupe Vigor uvijek su središte najbolje zabave, ovoga ljeta sviraju po čitavoj Hrvatskoj, ali i Sloveniji gdje su jedan od najomiljenijih bendova. Točan raspored koncerata potražite na njihovim društvenim mrežama, a do susreta na nekom od nastupa uživajte u najnovijem singlu “Kao tequila”.