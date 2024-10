Ella Dvornik pokazala što svako jutro prolazi s kćerima, mnoge mame bi se mogle poistovjetiti

Najpopularnija domaća infleuncerica, Ella Dvornik (33), odlučila je sa svojim fanovima podijeliti čari majčinstva s kojima se svakodnevno susreće. Naime, jutros oko sedam sati putem priča na Instagramu objavila je video u kojem svoje dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, budi za odlazak u školu, odnosno vrtić. - Ajmo, vrtić, škola. Čuješ ti? Nema pokrivanja sad, halo - govori Ella svojim mezimicama koje, sudeći po mrzovoljnim reakcijama, očito nisu oduševljene što rano moraju ustati iz kreveta. Da razumije njihovu nevoljkost Dvornikova je pokazala napisavši uz video: - Ne bih ni ja - s emotikonom prekrivenih očiju.

Inače, starija kći Balie ove jeseni kreće u prvi razred osnovne škole, a Ella se svojim pratiteljima već obratila s pitanjem za savjet. S druge strane, mlađa kći Lumi još uvijek hoda u vrtić. Influencerica je obje kćeri dobila u braku s poduzetnikom Charlesom Pearceom, od kojeg se sad razvodi. Ranije je objasnila otkud odluka za nekonvencionalna imena: - Balie se čita Bali. Ime je dobila po otoku Bali u Indoneziji gdje smo Charles i ja imali jedno od najznačajnijih putovanja. Bali u hinduizmu znači vojnik. U njihovoj mitologiji Bali je bio majmun ratnik koji je obarao svoje neprijatelje tako što bi zaželio želju. Dee označava zvuk imena mog tate Dina i Charlesove mame Deirdre... Tako da ih uvijek ima sa sobom i kad ih nema. Slovo e smo dodali na kraju Balie čisto da bude drukčije", objasnila je Ella kako su ona i sad već uskoro bivši suprug Charles Pearce odabrali ime Balie Dee.

Za onu mlađu, imena Lumi Wren, može se samo nagađati. Lumi je finska riječ za snijeg, ali ima i druga značenja kao što su: sretna, velikodušna i ugodna, dok je Wren naziv za pticu carić.

Podsjetimo, Ella je nedavno istraživala čari koje nudi umjetna inteligencija, a ono što je napravila dovelo ju je doslovce do suza. Naime, simpatična Ella spojila je prvo fotografiju starija kćeri Balie i pokojnog oca Dina, a zatim i fotografiju mlađe Lumi s pokojnim tatom. Umjetna inteligencija stvorila je video u kojemu se Dino grli sa svojim unukama. Rezultat je influencericu i glazbenicu ostavio doslovce bez teksta te je rekla: - Ja ću umrijeti... Želim peticiju da se AI ukloni. Molim vas - kazala je Ella u videu na Instagram pričama. Od njihova zagrljaja napravila je i polaroid fotografiju za uspomenu.

Ella Dvornik prošlog je tjedna dala ekskluzivan intervju Večernjem listu te prvi put dok je u procesu razvoda od uskoro i službeno bivšeg supruga Britanca Charlesa Pearcea otkrila kako se osjeća po tom pitanju. - Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - priznala je Ella Dvornik u razgovoru za Večernji list.

Pritom je otkrila jesu li njene kćerkice svjesne tko im je bio djed: - Jesam, pričam im o djedu, gledamo fotke, slušamo pjesme. Zasad su još male da bi potpuno razumjele, ali znaju da im je deda bio super lik - priznala je. Dodala je i to da joj je majka Danijela najveća podrška dok prolazi kroz teške oluje. - Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh... - objasnila je Dvornikova.

