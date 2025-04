Ella Dvornik otkrila kojim pristupom je konačno počela gubiti kilograme: S tom dijetom je sve krenulo

Fotografije s treninga i video recepti u kojima objašnjava kako priprema hranu za tjedan, postali su sve češće sadržaj koji Ella Dvornik objavljuje na svojim društvenim mrežama. Ella je i prije išla u teretanu i redovito vježbala, ali nije uvijek bila zadovoljna postignutim rezultatom i trebalo je vremena dok nije pronašla formulu koja joj odgovara. - Na početku nisam ništa pazila pa nije bilo rezultata, čim sam prešla na proteinsku dijetu sa smanjenim ugljikohidratima i mastima, počelo je sve dolazit na svoje. Počela sam varati tek kasnije, kad sam se već dovela koliko toliko u red. A sad trenutačno jedem po osjećaju. Ne bih se nikad odrekla majoneze! - ispričala je influencerica u razgovoru za Story. Trudi se biti redovita kad je vježbanje u pitanju i dala je i savjet svima kako da si isplaniraju odlaske u teretanu.

- Treniram 4-6 puta tjedno, ovisi kako stignem. Preko tjedna idem obavezno, preko vikenda ovisi o obavezama. Ne znam koje su baš najkorisnije, ovisi o potrebama. Ja svakako uživam raditi noge i ramena. Moj savjet svima je da si naprave mikro ciljeve, a ne velike. Da ne planiraju mjesec unaprijed nego doslovno dan za dan. Ja si svaku večer pred spavanje napravim malu to do listu s ekstra laganim zadacima koje prekrižim - savjetuje Ella. Od nedavno počela je pripremati i jela za cijeli tjedan i to su jela koja se brzo mogu pretvoriti u cjeloviti obrok.

- Pokušavam raditi jela koja mogu brzo napraviti. Pa tipa stavim 3-4 kilograma pilećeg filea u pećnicu i svaki kilogram drugačije začinim. Onda samo spremam dodatke. Tipa riža, povrće....- veli Ella. U intervju je rekla i kako sada nije ista osoba koja je bila prije dvije godine i dodaje kako se sada upakirala u skroz novu ambalažu s još boljim updateanim softverom i jačim hardwareom. - Radila sam na sebi i psihički i fizički i nevjerojatno je koliko sam postala svjesna sebe, ali i što sam shvatila o drugima. - kaže Ella. Podsjetimo, prošle godine u ljeto je otkrila kako se rastala od supruga Charlesa Pearcea s kojim je dobila dvije kćeri te su zadnje tri godine živjeli u Balama odakle su preselili iz Zagreba.

