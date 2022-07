Ella Dvornik oduševila pratitelje fotkama u bikiniju: 'Ako me ovo ne potjera u teretanu, neće ništa'

Influencerica Ella Dvornik (30) na svom je Instagram profilu objavila fotografije na kojima je pozirala u bikiniju boje kože i ovim izdanjem oduševila je brojne pratitelje i pokazala rezultate napornih treninga.

-Samo ću reć' – nije do mene, do badića je!- kratko je napisala uz objavu. Ella je uz badić kombinirala laganu košuljicu, a u prvi plan pali su njezini isklesani mišići i brojne tetovaže. Fotke su oduševile njezine brojne pratitelje.

''Ubojica'', ''Kao da nikad nisi bila trudna. Svaka čast, predobro izgledaš'', ''Ako me ovo ne potjera u teretanu, neće ništa'', ''Wow'', ''Predivna'', ''Bomba'', ''Komad'', ''Vjeruj mi da je to tebe'', ''Boginjo'', samo je dio komentara.

Inače, Dvornik na Instagramu često dijeli fotografije iz teretane i hvali svoju trenericu koja ju je dovela u fit formu, a godinu dana nakon što je krenula s vježbanjem podijelila je i fotografiju kako je izgledala kada je počela s treninzima i kako izgleda sada.

- Strong girl summer, vrijeme je da se ubacimo u 5 brzinu. Još malo pa će biti točno godinu dana od kad sam krenula trenirati. Krenula sam točno 30.07 usred ljeta što nije baš tipično, al nisam požalila ni dana. - napisala je tada na Instagramu i u storyjima koje je objavila kasnije dodala je kako su joj noge najdraži dio ove transformacije te je u šali dodala: Curke ako treba nekoga otkotrljati mogu cc 120 kila mužetine porazbacati okolo.

Podsjetimo, Ella je iznenadila svoje obožavatelje i snimila duet sa srpskim reperom Filipom Arsenijevićem, umjetničkog imena Surreal. Pjesma nosi eksplicitni naziv "Ku*vanje", a u refrenu Ella pjeva:

''Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se."

Bravo Ella, krećeš tatinim stopama", napisala joj je jedna obožavateljica. No, bilo je i onih koji su Elli i Surrealu zamjerili da su plagirali veliki hit "Hypnotize" Notorious B.I.G-ja. Naime, refren pjesme je potpuno isti.

- Meni je ovo prvenstveno gust, zabava, nećete me vjerojatno nikad vidjeti na pozornici jer sam introvert (znam, čudno vam je), ali svoj novac koji zarađujem na društvenim mrežama, koristim i da nahranim svoje druge kreativnosti. I, da, apsolutno mi je jasno da se neće svima svidjeti i to je ok. Ali vi koji me pratite dugo znate da ja radim sve iz svog gušta i nemam potrebu udovoljiti svima. Ono što me ponukalo je činjenica da muškarci mogu pjevati i repati o svemu bez ograničenja, a žene moraju koristiti metafore. E, neće moći ove noći! Ja sam tu da kažem što neke žene misle i to na isti način kao dečki. Zaustavite me ako možete, ali ne možete. To je to od mene za sad - napisala je Ella na Instagramu.

VIDEO Siniša Vuco pokazao kako se sa suprugom zabavljao na koncertu grupe Guns'N'Roses