Legendarni nogometaš potvrdio da se razvodi od TV voditeljice: 'Odluka je bila bolna, ali neizbježna'

Početkom godine u javnost su procurile glasine o nevoljama u raju slavnog talijanskog nogometaša Francesca Tottija (45) i televizijske voditeljice Ilary Blasi (41) koje su sada i potvrđene. Slavni par razvodi se nakon 17 godina braka u kojem su dobili troje djece, a o razvodu su se oglasili i Ilary i Francesco.

– Nakon 20 zajedničkih godina i troje predivne djece moj brak s Francescom je gotov. Proces rastave ostat će naša privatna stvar i neću davati druge izjave o tome. Pozivam sve da se suzdrže od nagađanja i da, iznad svega, poštuju privatnost moje obitelji – rekla je Ilary.

– Pokušao sam prevladati krizu svog braka, ali danas razumijem da je izbor rastave, iako bolan, neizbježan. Sve što sam rekao i učinio posljednjih mjeseci rekao sam i učinio kako bih zaštitio našu djecu koja će uvijek biti glavni prioritet u mom životu. I dalje ću biti blizak s Ilary u odgoju naše troje divne djece, uvijek poštujući svoju ženu. Vjerujem u krajnje poštovanje naše privatnosti, posebno mira naše djece – dodao je Totti za Ansu.

Uskoro bivši supružnici na vječnu ljubav obvezali su se 2005. godine, a ceremoniju je uživo prenosila čak i talijanska televizija. U braku su dobili danas 16-godišnjeg sina Cristiana te dvije kćeri, 15-godišnju Chanel i šestogodišnju Isabel. Glasine o problemima kod, kako ih mediji nazivaju, talijanskih Beckhama počele su kružiti prije nekoliko mjeseci, a sami su ih isprva demantirali tvrdeći da su to lažne vijesti. O konkretnim razlozima razvoda Totti i Blas nisu željeli govoriti, no nagađa se da su im presudile bračne nevjere i to na obje strane.

