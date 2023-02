Ekipa N1 televizije koja izvještava iz Turske uistinu radi izvrstan posao, ali pohvala i Novoj TV

Dnevnik u 18 // N1 - PET RUŽA

Već dugo se na televiziji nije vidjela tako dobra serija javljanja uživo kao što su ona novinarke Ive Puljić Šego za informativni program N1 televizije iz Turske. Puljić Šego i snimatelj Saša Dodik nalaze se, naime, zadnjih dana u gradovima na jugu Turske koji su najteže pogođeni razornim potresima i za početak prvo treba pohvaliti N1 zbog brze reakcije. Ruku na srce, televizije zadnjih godina koriste javljanja novinara uživo za sve i svašta, i kada treba i kada ne treba, a rezultat je cijeli niz neugodnih i negledljivih javljanja s terena. Je li potrebno da novinar stoji na vjetrometini da bi gledatelji vidjeli kako jako puše bura? Znate li da ako novinar stoji uz Dravu u Osijeku gledatelji zapravo ne vide kako su tamo stotine komaraca? A odmorište na autocesti s kojeg se novinar javlja uživo jedno 10 sati nakon navijačkih nemira izgleda kao i svako drugo odmorište na autocesti… I dok jedne strane gledatelji svjedoče takvim bizarnostima, često se zaboravi reagirati u trenucima velikih katastrofa kao što je ova u Turskoj, a koliko je za informativni program važno u takvoj situaciji imati čovjeka na terenu dokazuje svako od javljanja N1 ekipe iz Adane i Hataya koje uistinu dočarava sav užas koji je snašao Tursku. Iako je to veliki klišej za reći, ali slika kada novinarka na hrpi ruševina, dok iza nje spasioci tragaju za nestalima, pronalazi dječje slikovnice, nečije lijekove i papučice, uistinu govori tisuću riječi. Na mjestu gdje je život još do prije neki dan normalno tekao, danas života više nema. Ipak, svu patnju najviše odaju izrazi lica sugovornika koje ekipa N1 pronalazi i to iz dana u dan bez obzira na teške uvjete rada. Ova ekipa uistinu radi izvrstan posao!

Dnevnik // Nova TV - JEDAN KAKTUS

Za početak, jednako kao i N1 treba pohvaliti i izvrsnu ekipu Nove TV, koja se također nalazi u Turskoj. Tamo su reporterka Barbara Štrbac i snimatelj Mišo Maoduš čije su reportaže i javljanja sjajni. No u ovom slučaju treba uputiti kritiku onima koji su prošlog tjedna uređivali Dnevnik Nove TV pa su takve ozbiljne i teške priloge odlučili iskombinirati s bizarnostima poput - razbijanja jaja na snijegu. Doslovno, prošlog tjedna dok su temperature u cijeloj Hrvatskoj bile toliko niske da je svatko samo trebao pogledati kroz prozor da se uvjeri koliko je hladno, ekipa Nove TV javila se sa Zavižana gdje su, da bi dočarali koliko je hladno (jer metar zaleđenih siga valjda nije dovoljno slikovit) razbijali jaja u snijegu. Da se razumijemo, nije čak sam prilog bio loš do tog trenutka, zanimljiv je razgovor s ljudima koji gore žive i rade na toliko niskim temperaturama, ali takve je reportaža za početak bila potpuno neprimjerena u tjednu jedne od najvećih ljudskih i humanitarnih katastrofa u ovom stoljeću. Dnevnik Nove TV inače se trudi držati neki balans između ozbiljnih i nešto opuštenijih priča i to im je jedna od glavnih prednosti, ali ovo je bio promašaj pa je tako reportaža koja bi se sasvim solidno uklopila u sezonu kiselih krastavaca postala šaka u oko.

RTL Danas // RTL - TRI RUŽE

Govoreći o javljanjima uživo, treba pohvaliti RTL čije se najave glavne informativne emisije već neko vrijeme ističu u odnosu na one konkurentskih televizija. Umjesto uobičajenih kratkih isječaka koji se puštaju uz čitanje najave i onu standardnu informativnu melodiju, RTL radi najave tako da ih na terenu snime novinari koji rade prilog te oni sami ispred kamere ukratko objasne o čemu će u prilogu biti riječ. Jako zanimljiv odmak od standarda koji podiže dinamiku i definitivno ima potencijala da privuče gledatelje.

Ususret Dori // HRT1 - DVIJE RUŽE

Malotko nije dao mišljenje o ovogodišnjoj Dori, što ni ne čudi s obzirom na pobjednike od kojih možemo očekivati da će nastaviti dizati prašinu. No, s obzirom da ovo nije glazbena nego televizijska kritika, tema nije Let 3, nego emisija koja je možda nekima prošla ispod radara, a zaslužuje pohvalu. “Ususret Dori”, emisiju u kojoj se predstavljaju izvođači, ove je godine vodila mlada Mia Negovetić koja se odlično snašla u malo drugačijoj ulozi od one u kojoj su je gledatelji navikli gledati te je nakon pobjede u showu “Zvijezde pjevaju” još jednom pokazala da joj televizijski formati odlično leže. Gledajući unatrag njezin intervju s Prljom i Mrletom zapravo je impresivno kako Negovetić suvereno vlada razgovorom i baš je dobro predstavila buduće pobjednike.

