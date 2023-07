Dvostruka dobitnica Grammyja (30) završila u bolnici zbog ugrušaka

Američka glazbenica Tori Kelly (30) hitno je hospitalizirana nakon što je kolabirala na večeri u Los Angelesu, piše TMZ. Tori se prijateljima požalila na ubrzani puls, a oni su je odmah odvezli u bolnicu Cedars-Sinai.

Izvor blizak pjevačici otkrio je da su liječnici pronašli ugruške u blizini vitalnih organa, što je dovelo do ozbiljnosti situacije. Fanovi diljem svijeta iskazuju podršku i šalju molitve za brz oporavak svojoj omiljenoj glazbenoj umjetnici.

Tori Kelly je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, a njezine pjesme kao što su 'There’s Nothing Holdin' Me Back', 'TOGETHER', 'Don't You Worry 'Bout A Thing' i duet s Pharrellom Williamsom, 'I Say A Little Prayer' bili su hitovi širom svijeta.

Rođena je 14. prosinca 1992. godine u Wildomaru u Kaliforniji. Kao tinejdžerica je pokrenula je YouTube kanal na kojem je objavljivala videa u kojima pjeva obrade poznatih pjesama, što joj je s vremenom donijelo veliku popularnost.

Kad je imala 11 godina, pobijedila je u showu America's Most Talented Kids, a već s 13 je snimila album. Njezin album Unbreakable Smile objavljen 2015. zauzeo je drugo mjesto na ljestvici Billboard 200, a njezin singl Nobody Love osigurao joj je mjesto na Hot 100 ljestvici.

Nedavno je najavila kako uskoro izdaje svoj četvrti EP, jednostavno nazvan "Tori". Inače, Kelly je udana za Andréa Murilla, profesionalnog košarkaša koji igra u Njemačkoj. Na Instagramu je prati četiri milijuna ljudi.

