Prijatelji i kolege

Duško Valentić prisjetio se prijatelja Mustafe Naradevića: Ni zbog rođenja kćeri nije prekidao snimanje

Taj dan rodila mu se prva kći Nađa. No mi to nismo uopće znali, on nije želio nikoga opterećivati s time, a nije želio ni odgoditi snimanje, pomaknuti barem malo. Sve je odradio. - kaže Valentić.