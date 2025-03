Dugo je nismo vidjeli u javnosti, naša poznata operna diva u dobrom raspoloženju snimljena je u svom rodnom gradu

Nacionalna operna prvakinja Ivanka Boljkovac ne pojavljuje se često u javnosti, a fotoreporteri su je danas snimili u šetnji njezinim rodnim Karlovcem. Kao i uvijek operna diva je bila dobro raspoložena i nasmijana dok se šetala dobro joj poznatim ulicama. U lipnju 2021. otišla je u zasluženu mirovinu nakon što je punih 40 godina dominirala scenom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta.

- U mirovinu sam otišla u svojoj 66. godini i željela sam imati svečanu izvedbu kako bih se oprostila od publike i kolega, da svima zahvalim. Međutim, došla je epidemija, pa je moja majčica bila bolesna, stoga je moja posljednja predstava održana tek dvije godine kasnije, 20. svibnja 2023. godine. Bio je to “Ero s onoga svijeta” jer sam željela završiti s veselom predstavom u kojoj mogu malo i glumiti, raditi norca od sebe i mislim da sam u tome uspjela. Bio je pun teatar mojih prijatelja, znanaca i kolega, a iznenađenje je stiglo u završnom dijelu predstave kada su na pozornicu pjevajući izašla dvojica tenora, Damir Fatović i Janez Lotrić, koji su mi došli s velikim srcem koje su mi poklonili - ispričala nam je Boljkovac prošle godine u životnom intervju. Ispričala nam je tom prigodom kako je u Karlovcu odrastala s majkom Katom i rano djetinjstvo pamti po neimaštini, ali sjeća se i kako je u njezinom domu unatoč tome što nije imala ni igračaka ni novaca, uvijek bilo pregršt smijeha i veselja.

- Mama je radila kao čistačica-podvornica u karlovačkoj glazbenoj školi, ali bi često išla čistiti po tuđim kućama i nakon posla da bi mogla mene prehraniti, a od tih gospođa znala je dobiti i robu za mene. Često me vodila sa sobom i pamtim kako bi me ti ljudi zabavljali dok ona pere njihov veš ili čisti. Mojoj majci ništa nije bilo teško za mene. Danas mislim da je njoj moralo biti jako teško, ali to nikada nije pokazala. Uvijek bi me vodila u šetnje, čak i kad je bila grozno umorna. Koliko puta smo jele samo luka i kruha, ali meni je to bilo fino. Kad je moja mama skuhala varivo, uvijek bi došao netko od mojih prijatelja pa bismo sjeli na prag, mama bi stavila rajnglicu između nas i zajedno bismo jeli. Što god smo imali, dijelili smo i bili smo sretni. Prvu tortu imala sam sa 17 godina. Za Djeda Mraza mama je uvijek tražila od muzičke škole neki materijal da mi može sašiti pidžamu ili tako nešto, a ja bih bila voljela naranču ili čokoladu više nego Boga vidjeti! I kad bih ponekad dobila naranču, onda sam je stavljala na kredenc i gledala kao najveće blago. Ma, moja mama je bila genijalka! Imala sam najbolju majku na svijetu, normalnih i modernih pogleda na život. Kao mlada slikala se u dvodijelnom kupaćem kostimu i odnijela tu fotografiju kod svoje majke na selo i onda je baka zvala susjedu, vičući: “Ajoooj, moja Kate polud’la, pogle, slikala se gola!” Naravno, svojoj majci pomagala sam od malih nogu, nosila drva, čistila, brisala prašinu po školi s njom. Eto, tako je bilo. Sve u svemu, jako lijepo. Bez obzira na neimaštinu, imala sam lijepo, veselo djetinjstvo. - prisjetila se Ivanka Boljkovac.

